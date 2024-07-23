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台3苗栗「彎中彎」擬設實體分隔護欄 車友疑慮造成二度傷害
台3線苗栗縣「 彎中彎」一帶危險路段事故頻傳，公路局擬設實體分隔護欄，防制大型重機滑到對面車道二度傷害，但部分車友則疑慮堅固的護欄反而是二度傷害。
台3線101公里至115公里連續彎道，尤其是103公里彎中彎，縣政府分析是對撞事故類型好發路段，警方統計去年發生27件車禍，有多起大型重機滑至對向車道，公路局中區養護工程分局苗栗工務段、縣府工務處，及縣警察局等有關單位會勘研擬道安改善對策。
苗栗工務段指出，工務段提報縣道安會報核備，將針對台3線102.9公里至103.9公里路段，依現在線形，增設實體分隔護欄，以降低用路人車發生對向碰撞二次事故，預算約1000萬元，今年底會施工，也將是台3線全線唯一設有實體分隔護欄的路段。
劉姓車友等人則不表贊同，他們說，彎中彎一帶會發生對撞事故，主要是騎士不熟路況，或是貪快騎車，或是操作技術欠缺，如果路中間增設實體分隔島，有可能造成轉倒的騎士碰撞，造成二度傷害。
另，台3彎中彎安全改善對策，還包括彎道畫設槽化線，調整縮小彎道轉彎半徑，縣警察局在103.2公里至108公里區間測速路段，在103.5公里處新增1支固定測速桿，目前建置中，將來執法減少駕駛刻意在區間內超速違規。
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