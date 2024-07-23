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超過一半大樓社區未公安申報 竹縣下令後天起展開稽查

聯合報／ 記者巫鴻瑋／新竹即時報導
新竹縣竹北高樓林立，不少社區都在地下停車場裝有電動車充電設備。記者巫鴻瑋／攝影
新竹縣竹北高樓林立，不少社區都在地下停車場裝有電動車充電設備。記者巫鴻瑋／攝影

新竹晴空匯大樓火警後，引發社會對大樓消防安全關注，尤其裝有電動車充電樁的社區備受檢視，不過新竹縣府工務處卻清查出縣內100處有16層樓以上大樓的住宅社區，高達53處社區根本未公安申報，縣府將組建築師及電機技師稽查小組，從25日起展開為期3個月的全面勘查。

新竹縣府工務處表示，16層樓以上的集合住宅公安申報已行之多年，社區應每3年委外針對安全梯、避難層出入口、電梯等是否符合法規進行公共安全檢查及申報，若未申報就可依建築法開罰6到30萬元罰鍰。

不過根據工務處近期初步清查結果，卻發現縣內具有16層以上大樓的100處社區當中，有超過一半、53處未依規定申報，一旦發生如晴空匯大火的意外，無人能保證屆時大樓內安全梯、避難層出入口、防火區劃及防火填塞是否能確實發揮作用。

尤其晴空匯大火是因電纜起火導致，起初更被懷疑與裝設電動車充電樁有關，竹縣府工務處也發現這100處社區中，至少有42處已經裝有充電樁，存在安全隱患，當中的19處更是不僅未申報，同時還設有電動車充電樁，被認定為危險中的危險，需要優先勘檢。

新竹縣府今宣布，將由縣府與新竹縣建築師公會及中華民國電機技師公會組成聯合稽查小組，從25日起展開實地勘查，預計將耗費2到3個月，先針對76處未公安申報，以及裝有充電樁的社區進行勘檢，希望晴空匯悲劇不要再上演。

竹縣府工務處指出，100處具有16層以上大樓的社區不一定單一社區只有1棟大樓，可能是多棟大樓組成並共用同個地下停車場，因此稽查小組會以全社區勘檢方式確認樓梯、安全梯、避難層出入口、防火區劃及防火填塞外，還要同步檢查昇降設備、避雷設備、緊急供電系統、用戶用電設備及電動車充電設備。

建築師 新竹 電動

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