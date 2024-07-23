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民眾快移車！北市晚間8點關水門 還停堤外將拖吊

中颱凱米暴風圈擴大！陸上警戒區域增 中部以北11縣市入列

明天助理費官司一審宣判恐因颱風延期 高虹安心情曝光

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
新竹市長高虹安助理費官司一審表訂明天宣判，高虹安針對官司相關問題避而不答。記者黃羿馨／攝影
新竹市長高虹安助理費官司一審表訂明天宣判，高虹安針對官司相關問題避而不答。記者黃羿馨／攝影

新竹市長高虹安助理費官司即將於明天上午11時由台北地院宣判，但因凱米颱風來襲，若台北市宣布停班停課，宣判日將順延至第一個上班日。對此高虹安今天下午主持萬安演習時，媒體提問對於宣判會不會緊張、有沒有信心、會不會期待放颱風假？高虹安僅點頭避而不答，並表示將會在晚間8點，與竹竹苗縣市首長開會決議明天颱風天是否停班課。

高虹安助理費官司一審表訂明天宣判，高虹安今天心情似未受影響，上午照常主持市務會議，要求各局處加強颱風動態的掌握，下午也主持萬安演習的聯繫會報及防空避難視察。據了解，高虹安對宣判的結果相當有信心，部分幕僚也轉述高虹安未受涉貪官司影響，如常處理市政工作、行程照跑。

今天下午高虹安主持萬安演習，接受媒體聯訪時，對於官司案相關問題僅點頭避而不答，至於明天新竹市是否會放颱風假，高虹安表示，將在今天晚間8點，與竹竹苗縣市首長合開會議後宣佈。高虹安說明，過去已與新竹縣長楊文科及苗栗縣長鍾東錦有默契，因竹竹苗是共同生活圈，會共同宣布是否停班課訊息。

新竹市長高虹安助理費官司一審表訂明天宣判，高虹安今天心情似未受影響，上午照常主持市務會議，下午也主持萬安演習聯繫會報。記者黃羿馨／攝影
新竹市長高虹安助理費官司一審表訂明天宣判，高虹安今天心情似未受影響，上午照常主持市務會議，下午也主持萬安演習聯繫會報。記者黃羿馨／攝影
新竹市長高虹安今天下午主持萬安演習的聯繫會報及防空避難視察，心情似乎未受明天官司宣判影響。記者黃羿馨／攝影
新竹市長高虹安今天下午主持萬安演習的聯繫會報及防空避難視察，心情似乎未受明天官司宣判影響。記者黃羿馨／攝影

萬安演習 颱風假 高虹安

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