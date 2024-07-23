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台灣好行南庄線觀巴搭配吃喝玩樂 縣府推套票好康

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗縣政府結合「台灣好行南庄線」觀光巴士，規畫3款優惠套票，縣長鍾東錦歡迎全國民眾搭乘台灣好行低碳遊南庄。記者范榮達／攝影
苗栗縣政府結合「台灣好行南庄線」觀光巴士，規畫3款優惠套票，縣長鍾東錦歡迎全國民眾搭乘台灣好行低碳遊南庄。記者范榮達／攝影

苗栗縣政府結合「台灣好行南庄線」觀光巴士，規畫3款搭配美食、伴手禮的優惠套票，限時限量買一送一，姓名中有「南、庄、台、灣、好、行」任一字，還享有0元換套票好康，縣長鍾東錦歡迎全國民眾搭乘台灣好行低碳遊南庄。

鍾東錦、縣議員孫素娥、楊文昌、許櫻萍、徐筱菁、黎尚安、林寶珠，及南庄鄉長羅春蓮、大湖鄉長黃惠琴、獅潭鄉長劉淑能等人，今天啟動並說明台灣好行南庄線套票優惠活動，鍾東錦推薦南庄鄉風景優美，也有客家美食，不錯的伴手禮，非常適合1日遊或2日遊。

縣府文化觀光局指出，套票包括南庄好食好玩1日遊350元、南庄慢遊雙人套票2日遊1100元，及南庄輕旅行1日遊套票180元，可以在全台ibon購票系統、Accupass活動通、易遊網、KKday、苗栗客運頭份總站購買。

遊客持1日乘車券或套票票根到南庄商圈「東村宿舍」還能抽購物金，最高有機會抽中500元，總獎金4萬元，抽完為止，即日至11月17日上網登錄票根再抽Switch及好行套票、運動背包等好禮，即日至9月16日止，憑1日乘車券、套票票根，還能免費騎乘共享機車2小時，到南庄特約店家消費再享優惠。

此外，「「套票買一送一」活動，7月25日、8月25日、9月25日中午12點在活動通Accupass網站限量開搶；「尋找南庄台灣好行達人」活動，凡是姓名中有「南、庄、台、灣、好、行」任一字，即可於7月25日中午12點起上活動通Accupass網站，用0元將「輕旅行1日券套票」帶回家，數量有限，售完即止；「買套票送摺疊背包」活動，10月1日起至活動通Accupass網站購買套票即贈摺疊背包，數量有限，贈完為止。

另，除了台灣好行南庄線，台灣觀巴也推出「南庄向天湖秘境一日遊」專車專人導覽深度遊，即日至12月31日止，還有2人同行1人免費活動，提供旅客更多元的旅遊選擇。

南庄 台灣好行 客家美食

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