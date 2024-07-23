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凱米逼近 桃園16處滯洪池清空、捷運綠線防洪閘門備戰

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導
桃園捷運公司防颱準備，站務人員進行防洪擋板測試。圖／桃園捷運公司提供
桃園捷運公司防颱準備，站務人員進行防洪擋板測試。圖／桃園捷運公司提供

颱風「凱米」逼近，桃園市防災應變中心今早8時二級開設，各局處防範豪大雨造成積淹水的準備工作也如火如荼進行，目前全市共清空全市16座蓄洪池蓄水，捷運綠線隧道工程也有防洪閘門防止大水灌入，機場捷運也擬好作業規則，瞬間風速達11級將暫停營運。

除了淨空蓄洪池，水務局也盤點全市9處易淹水地區，北區以東門溪流域為主，已調派移動式抽水機駐點桃園區（大智路、興邦路口）、八德區（桃鶯路、興隆路口）和龜山工業區，南區則有中壢區吉林三路等地，全市36處防災社區也以當地里長或社區發展協會理事長為首自主清淤，各溝渠水閘門也經過測試確定可正常遙控啟閉，已備大雨來臨時調節水流水量。

桃園捷運綠線潛盾機挖掘作業仍持續進行，捷運工程局在隧道口已備妥防洪閘門，防止大雨來臨時，積淹水流進隧道，而全線有17個車站正在蓋，目前也都挖好集水坑和備妥抽水馬達，防止積淹水破壞基地。

桃捷公司表示，根據「桃園市大眾捷運系統旅客運送規則」及桃捷公司「行車運轉作業程序」，當系統風速計測得每10分鐘平均風速達8級時，列車將降速至時速40公里，直達車變更為每站停靠，抵達終點後不再載客，並暫停收送預辦登機行李。若風速計測得每10分鐘平均風速達10級或瞬間風速達11級時，列車將以時速25公里進站停駛待命，車站暫停營運。

另外，只要桃園、新北或台北有一處宣布停班，桃捷將取消直達車及通勤加班車次，全線維持普通車15分鐘班距運行載客。

桃園捷運工程局測試捷運綠線防洪閘門正常。圖／桃園市捷運局提供
桃園捷運工程局測試捷運綠線防洪閘門正常。圖／桃園市捷運局提供
桃園捷運公司防颱準備，站務人員進行水密門測試。圖／桃園捷運公司提供
桃園捷運公司防颱準備，站務人員進行水密門測試。圖／桃園捷運公司提供
桃園捷運公司防颱準備，清理月台層軌道區排水溝及落水頭，維持排水功能暢通。圖／桃園捷運公司提供
桃園捷運公司防颱準備，清理月台層軌道區排水溝及落水頭，維持排水功能暢通。圖／桃園捷運公司提供
防洪閘門機構進行潤滑作業，以確保開啟順暢。圖／桃園捷運公司提供
防洪閘門機構進行潤滑作業，以確保開啟順暢。圖／桃園捷運公司提供
桃園捷運公司防颱準備，清理車站機房屋頂落水頭，維持排水功能暢通。圖／桃園捷運公司提供
桃園捷運公司防颱準備，清理車站機房屋頂落水頭，維持排水功能暢通。圖／桃園捷運公司提供
桃園捷運工程局測試捷運綠線防洪閘門正常。圖／桃園市捷運局提供
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凱米颱風

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