後龍好望角音樂節8月3日登場 6組藝人接力夕陽唱到星空

苗栗縣後龍鎮好望角風景區有夕陽、大海及風車、海線鐵路等美景，鎮公所今年首辦音樂節8月3日登場，6組藝人從夕陽唱到星空，鎮長謝清輝歡迎民眾屆時「在最美的場地、聆賞最HIGH的歌！」

首屆後龍好望角音樂節I WANT YOU，安排告五人、宇宙人、沁樂團、怕胖團、P!SCO，及魏嘉瑩8月3日下午4點唱到晚上8點，相關資訊可洽詢後龍鎮公所文化觀光課037-733540，或上後龍鎮公所臉書粉絲專頁查詢。

謝清輝、縣議員鄭秋風等人今天在鎮公所啟動音樂節，謝清輝表示，好望角有無敵海景和絕美日落，音樂節希望介紹給更多人知道，並搭配市集，夏日天氣炎熱，提醒民眾做好防曬或補水。