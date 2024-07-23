綠議員張肇良涉關說違建將拆 超商招牌商品貨架急拆

桃園市議員張肇良5年前擔任市府顧問期間，涉嫌關說龍潭區1處A0類違建案，遭法院聲押禁見，位於龍潭區中豐路涉案的一樓鐵皮屋，今天上午超商招牌已拆除和貼出停業，廠商陸續進店拆搬商品、貨架，工人表示，該店要拆了，他們準備把東西拆掉搬走。

桃園市政府、建管處表示，該處違建用地，依土地使用分區為都市計畫區農地，起初龍潭區公所認定為A0違建，列管即報即拆，後來區公所更正為C類違建，因C類違建為住宅與現地不符，市府更正為B類違建，納入列管排定拆除中。

龍潭國民黨籍市議員徐玉樹表示，張肇良涉及案件是在前市長鄭文燦執政期間，鄭主政時期給予民進黨人士或議員的資源較多，因此容易碰到一些敏感案件 ，國民黨議員向市府爭取正常建設已不易，爭取其他資源或開發案完全沒有機會，張肇良案發展至今，一切交由司法單位調查。

張肇良案發生後，連日來該超商招牌已經拆除，並張貼「暫停營業」公告，廠商人員相繼派車前往進行商品、貨架拆搬，工人表示，這裡的東西都要拆掉搬走。