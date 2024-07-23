北部萬安演習機捷只進不出 其中3站例外

桃園機場捷運配合北部萬安演習，今天下午1時30分至下午2時實施人車管制，旅客只進不出，但A1台北車站、A12機場第一航廈站和A13機場第二航廈站不受此限。桃園大眾捷運股份有限公司呼籲前往台北車站和桃園機場以外其他地點的旅客預做準備，以免耽誤行程。

桃捷指出，機捷將於演習警報前30分鐘於各車站及行駛中列車廣播演習資訊，演習期間，列車雖維持全線運行，但到站旅客無法出站，下車旅客也將由站務人員、捷運警察和保全引導至避難區，實施疏散避難，直到警報解除為止。另外，各車站附屬停車場在演習期間也將管制，同樣只進不出。

桃捷表示，A1、A12和A13站因有地下聯通道可達台北車站與機場航廈內部空間，為避免耽誤旅客行程，按照往例，演習期間仍維持正常進出，但出站後通往地面層的出口仍有管制。至於其他站點，呼籲民眾預做規劃準備或趁演習開始前提早到站，避免延誤既定行程。