竹市中正路餐飲店林立 側溝老舊重建加寬加深

新竹市中正路位於市中心，沿線餐飲商家林立，但因側溝老舊狹窄，若下游積水嚴重容易倒流回商家，引發惡臭民怨。民代屢屢接獲陳情，認為過去曾出動高壓沖水車沖吸、徒手清理陳年油塊，但效果有限。市府民政處指出，正在施工重建該處排水溝，水溝加寬、加深，預計9月完工。

市議員劉康彥說，市區中正路某知名火鍋店整排側溝老舊狹窄，他從2022年起就不斷收到民眾和商家陳情，經跨局處多次會勘，無論是清理垃圾或輔導店家落實油水分離，仍不見完全改善，已在議會提案建議市府重建中正路水田街至經國路口側溝。

中正路車流量大，側溝異味令人難耐，不少用路人抱怨，在路口停紅燈就會聞到臭味「很痛苦。」也有消費者認為，油汙也會帶來鼠害、蟲害，市府應把關檢視，是否為不肖店家偷排油汙廢水。

新竹市民政處指出，中正路250號至264號前方排水溝長期有周邊餐飲業排放油汙、廢水，導致排水溝容易汙塞、惡臭，經評估後，由北區區公所辦理「中正路258號前排水溝重建工程」，水溝寬度從30公分加大至50公分，溝深由40公分加深至50至70公分。

民政處說明，該工程總經費100萬元，已自7月8日開工，改善長度44.2公尺，預計今年9月下旬完工，完成後將改善排水順暢性，並提升環境衛生與居住品質。