聽新聞
test
0:00 / 0:00
全台首座預鑄社宅 埔心安居開工
桃園市楊梅區「埔心安居」社會住宅為全台首座採全預鑄工法的社宅，內政部長劉世芳昨出席開工典禮，強調未來內政部訂定的社宅天花板「不能比市價高、還要打折」，經濟弱勢最多可能打3折。南投縣南投市文化路青年住宅昨完成抽籤，中籤率約9.4%，自備50萬元頭期款就能成家。
埔心安居社宅基地鄰近楊梅區金龍二路、中興路口，對面正是桃園市政府興建，已完工入住的楊梅一號社宅。埔心安居社宅由國家住都中心興辦，486戶分套房、2房及3房型，預計2027年完工。
劉世芳表示，內政部希望未來社宅政策，與各地方政府合作，朝小造鎮計畫目標邁進。租金費用則由內政部訂定天花板，經濟弱勢可能打到3折、經濟好的打到6折，不能讓房價像飛機一樣「 飛很高、很快」，好的居住品質也是重要社宅指標。
南投市文化路青年住宅為地下1層、地上7層的電梯住宅，45戶分為3房、4房型，由於鄰近市區、學區與體育場等，民眾申購踴躍。縣府指出，扣除資格不符、放棄者，最後有477人申請。
縣府昨天公開抽籤，並在律師見證下全程直播，順利從477人抽出45戶。縣府祕書長洪瑞智說，該青年住宅由縣府自地自建，3房型從680萬元起，區位、品質及價格上都很令人滿意，但產權移轉日起的5年內，嚴禁出售、出租、非住宅使用等，否則縣府將會收回產權。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言