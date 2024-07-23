全台首座預鑄社宅 埔心安居開工

桃園市楊梅區「埔心安居」社會住宅為全台首座採全預鑄工法的社宅，內政部長劉世芳昨出席開工典禮，強調未來內政部訂定的社宅天花板「不能比市價高、還要打折」，經濟弱勢最多可能打3折。南投縣南投市文化路青年住宅昨完成抽籤，中籤率約9.4%，自備50萬元頭期款就能成家。

埔心安居社宅基地鄰近楊梅區金龍二路、中興路口，對面正是桃園市政府興建，已完工入住的楊梅一號社宅。埔心安居社宅由國家住都中心興辦，486戶分套房、2房及3房型，預計2027年完工。

劉世芳表示，內政部希望未來社宅政策，與各地方政府合作，朝小造鎮計畫目標邁進。租金費用則由內政部訂定天花板，經濟弱勢可能打到3折、經濟好的打到6折，不能讓房價像飛機一樣「 飛很高、很快」，好的居住品質也是重要社宅指標。

南投市文化路青年住宅為地下1層、地上7層的電梯住宅，45戶分為3房、4房型，由於鄰近市區、學區與體育場等，民眾申購踴躍。縣府指出，扣除資格不符、放棄者，最後有477人申請。

縣府昨天公開抽籤，並在律師見證下全程直播，順利從477人抽出45戶。縣府祕書長洪瑞智說，該青年住宅由縣府自地自建，3房型從680萬元起，區位、品質及價格上都很令人滿意，但產權移轉日起的5年內，嚴禁出售、出租、非住宅使用等，否則縣府將會收回產權。