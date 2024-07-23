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全台首座預鑄社宅 埔心安居開工

聯合報／ 記者曾增勳賴香珊／連線報導
內政部長劉世芳（左三）、桃園市副市長王明鉅（左二）昨天出席埔心安居社宅開工。記者曾增勳／攝影
內政部長劉世芳（左三）、桃園市副市長王明鉅（左二）昨天出席埔心安居社宅開工。記者曾增勳／攝影

桃園市楊梅區「埔心安居」社會住宅為全台首座採全預鑄工法的社宅內政部長劉世芳昨出席開工典禮，強調未來內政部訂定的社宅天花板「不能比市價高、還要打折」，經濟弱勢最多可能打3折。南投縣南投市文化路青年住宅昨完成抽籤，中籤率約9.4%，自備50萬元頭期款就能成家。

埔心安居社宅基地鄰近楊梅區金龍二路、中興路口，對面正是桃園市政府興建，已完工入住的楊梅一號社宅。埔心安居社宅由國家住都中心興辦，486戶分套房、2房及3房型，預計2027年完工。

劉世芳表示，內政部希望未來社宅政策，與各地方政府合作，朝小造鎮計畫目標邁進。租金費用則由內政部訂定天花板，經濟弱勢可能打到3折、經濟好的打到6折，不能讓房價像飛機一樣「 飛很高、很快」，好的居住品質也是重要社宅指標。

南投市文化路青年住宅為地下1層、地上7層的電梯住宅，45戶分為3房、4房型，由於鄰近市區、學區與體育場等，民眾申購踴躍。縣府指出，扣除資格不符、放棄者，最後有477人申請。

縣府昨天公開抽籤，並在律師見證下全程直播，順利從477人抽出45戶。縣府祕書長洪瑞智說，該青年住宅由縣府自地自建，3房型從680萬元起，區位、品質及價格上都很令人滿意，但產權移轉日起的5年內，嚴禁出售、出租、非住宅使用等，否則縣府將會收回產權。

內政部 社宅 青年住宅

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