影／盧秀燕出發訪美 若凱米颱風造成災情將臨時返台

台中市長盧秀燕就任後首度訪美，今（22日）晚搭機出訪美西地區10天，將到訪西雅圖、舊金山灣區與大洛杉磯地區，除拜訪姐妹市塔可瑪市、康他哥斯大郡、聖地牙哥市與友好城市庫比蒂諾市，此外也會與舊金山、洛杉磯僑界互動。凱米颱風來襲，盧秀燕表示，必要時她會更改個人行程返台。

盧秀燕今晚搭機前往美國訪問，她與市府團隊於晚上10時抵達桃園國際機場，並在機場發表談話。盧秀燕表示，這是她上任五年半來第一次訪美，美國是台中市最大城市交流的國家，所以必須過去增加情誼跟外交，目的拜訪姊妹市、參訪高科技廠商、慰問拜訪台中在外打拼的台商以及宣慰僑胞。

盧秀燕指出，今晚七時許，出發赴美前還親自在市府開了防颱整備會議，針對各事項事宜加強盤點、整備因應。高科技時代，她在國外也會關注國內颱風的情況及動態，比照出訪新加坡的情況，若颱風襲台有發生什麼狀況，她第一時間會透過網路親自主持視訊會議並下達指示，必要的時候她會改變個人行程回台。

日本學者小笠原欣幸近期文章點名2028三黨可能人選時，指出國民黨部分最有力人選是盧秀燕，市政滿意度相當不錯，在兩岸關係發言穩健溫和，似乎已為未來選舉作準備。對此，盧秀燕回應「當下，現在我們就是把市政工作做好，關注在市政工作上」。