竹縣道122線遇雨常崩塌 縣府改善盼提升行車安全

新竹縣道122線3處山坡大雨時常發生崩塌，縣府今天表示，為提升道路通行安全，進行改善也增加道路路幅，保障行車安全，盼提升竹東及五峰鄉產業及觀光發展。

新竹縣政府今天發布新聞稿指出，縣道122線3處山坡大雨時常發生崩塌，為民眾進出五峰山區的安全，透過復建工程進行改善。

工務處表示，縣道122線部分路段常因大雨發生落石或坍塌，24.6K、28.5K和39.8K等3處路段在去年5月間又因大雨發生災害，造成道路上邊坡大量石頭崩落，無法通行，且落石持續發生。

工務處說，為讓竹東、五峰的居民和遊客不再受道路邊坡地質脆弱、遇雨成災的威脅，縣府辦復建工程進行改善，在24.6K處新建「防落石柵欄」，延續前期工程以弧形景觀鋼構方式所設，也兼顧生態環境與景觀。

工務處指出，28.5K處明隧道旁常有巨石掉落路面，但因腹地不足，設計團隊以現地取材方式，設置4道階梯式消能設施；39.8K處上邊坡設自由梁護坡及下邊坡擋土設施，保有邊坡生態復育，也增加道路路幅，保障道路行車安全。

另因應颱風凱米來襲，縣府表示，縣府及相關單位已準備防颱工作，呼籲民眾共同防災，留意家中門窗、設施是否穩固，排水孔是否暢通等，在災害來臨時，把損失降到最低。