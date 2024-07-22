颱風凱米逼近 桃市府備妥逾3萬個沙包開放領取

颱風「凱米」逼近，桃園市長張善政今天前往龜山區視察公滯一、公滯四滯洪池整備情形，他指示各局處及公所啟動防颱措施，並備妥逾3萬個沙包開放領取，提醒市民做好防颱準備。

根據中央氣象署網站顯示，颱風「凱米」向北北西進行，預計23日晚間至25日颱風中心最接近台灣，24、25日風雨最明顯，風雨強度將視其路徑偏轉角度、暴風半徑及強度發展而定。

張善政今天前往龜山區視察龜山公滯一、滯四滯洪池防颱整備情形，了解是否能足以容納颱風帶來雨量讓排水道可順利導流雨水至滯洪池內，避免產生街道淹水疑慮，更要求桃園市水務局隨時觀察水位，一旦達標準即刻啟動抽水，避免橫生水患。

水務局表示，除針對所轄大樹林、中路、龍山等滯洪池持續進行預先抽放水，並於21日完成桃園區「龍山埤塘生態公園地下宮殿」水位確認，以保障颱風期間蓄洪量空間。

此外，已於20日完成9處防汛熱點移動式抽水機布設及試運轉作業，同時持續辦理河川區域排水疏濬及雨水下道清淤，並備妥防汛物資。

水務局指出，市府已備妥3萬多個沙包，自今天下午1時開放領用，民眾可向里長洽詢或向各公所登記領取，並將與32個自主防災社區及時啟動防汛，透過智慧互聯網隨時掌握社區防汛整備情形。

相關訊息，水務局表示，將公布於水務局官網及臉書（Facebook），民眾也可下載「水情看桃園」APP接收最新資訊。