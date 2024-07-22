快訊

凱米來襲放颱風假？北市災防辦估2路線侵台 蔣萬安承諾：基北北桃整體考量

拜登突宣布退選 大陸外交部這樣回應

塞車！高雄過港隧道鼓風機遭擊落 「旗津往前鎮」無法通行

颱風凱米逼近 桃市府備妥逾3萬個沙包開放領取

中央社／ 桃園22日電

颱風「凱米」逼近，桃園市長張善政今天前往龜山區視察公滯一、公滯四滯洪池整備情形，他指示各局處及公所啟動防颱措施，並備妥逾3萬個沙包開放領取，提醒市民做好防颱準備。

根據中央氣象署網站顯示，颱風「凱米」向北北西進行，預計23日晚間至25日颱風中心最接近台灣，24、25日風雨最明顯，風雨強度將視其路徑偏轉角度、暴風半徑及強度發展而定。

張善政今天前往龜山區視察龜山公滯一、滯四滯洪池防颱整備情形，了解是否能足以容納颱風帶來雨量讓排水道可順利導流雨水至滯洪池內，避免產生街道淹水疑慮，更要求桃園市水務局隨時觀察水位，一旦達標準即刻啟動抽水，避免橫生水患。

水務局表示，除針對所轄大樹林、中路、龍山等滯洪池持續進行預先抽放水，並於21日完成桃園區「龍山埤塘生態公園地下宮殿」水位確認，以保障颱風期間蓄洪量空間。

此外，已於20日完成9處防汛熱點移動式抽水機布設及試運轉作業，同時持續辦理河川區域排水疏濬及雨水下道清淤，並備妥防汛物資。

水務局指出，市府已備妥3萬多個沙包，自今天下午1時開放領用，民眾可向里長洽詢或向各公所登記領取，並將與32個自主防災社區及時啟動防汛，透過智慧互聯網隨時掌握社區防汛整備情形。

相關訊息，水務局表示，將公布於水務局官網及臉書（Facebook），民眾也可下載「水情看桃園」APP接收最新資訊。

滯洪池 颱風

延伸閱讀

凱米颱風增強視察公路整備措施 李孟諺：3處為重點警戒區

今年第一颱恐來襲 石門水庫現儲水50%待蓄滿

凱米颱風來襲 航港局更新海運航線停航資訊

颱風凱米逼近 新北板橋浮洲、新店華城低窪地戒備

相關新聞

社區長者共餐「掃碼報到」難刷引民怨 地方籲中央優化

桃園各地社區關懷據點每日提供共餐服務，依據規定長者報到需掃描QR CODE，但不少據點傳出因網路系統問題，經常無法順利刷...

力推客語認證醫療問診 桃園這間醫院打造「客家友善醫院」

「講客語嘛會通」！桃園市平鎮區聯新國際醫院積極打造國內首屈一指的客家友善醫院，院方今天表示，為便利客家鄉親就醫，每周提供...

竹縣南清公路3處災害復建工程 耗費8千500多萬元今竣工

新竹縣122縣道（南清公路）是通往張學良文化園區、雪霸國家公園等觀光景點，也是五峰鄉民生產業對外的主要交通要道，山區部分...

影／不能鴕鳥政策 苗栗縣推公辦民營土資場

苗栗縣廢土、廢棄物無處可倒的窘境，縣府推動公辦民營土資場解決，第一場初步選定在後龍鎮1.7公頃，縣長鍾東錦認為不能鴕鳥政...

新竹東科路通車分流竹科車潮 慈雲路減30%、介壽路少45%

新竹高鐵橋下聯絡道東科路於今年1月2日通車，提供竹北、竹東往返科學園區全新路廊。新竹市政府委託中華電信利用基地台分析通車...

竹市中正路餐飲店林立排水溝老舊回堵 市府加大重建

新竹市中正路位於熱鬧繁華的市中心，餐飲商家林立，但因側溝老舊狹窄，下游端不但常積水，嚴重時還會倒流回商家廁所或廚房，惡臭...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。