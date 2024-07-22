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社區長者共餐「掃碼報到」難刷引民怨 地方籲中央優化

聯合報／ 記者周嘉茹／桃園即時報導
桃園各地社區關懷據點每日提供共餐服務，依據規定長者報到需掃描QR CODE，但不少據點傳出因網路系統問題，經常無法順利刷過，後續需靠人工補登，相當不便。記者周嘉茹／翻攝
桃園各地社區關懷據點每日提供共餐服務，依據規定長者報到需掃描QR CODE，但不少據點傳出因網路系統問題，經常無法順利刷過，後續需靠人工補登，相當不便。記者周嘉茹／翻攝

桃園各地社區關懷據點每日提供共餐服務，依據規定長者報到需掃描QR CODE，但不少據點傳出因網路系統問題，經常無法順利刷過，後續需靠人工補登，相當不便，且除了桃園以外，其他縣市亦有類似問題。

社會局指出，相關系統由中央管理設計，已向中央反映優化社區照顧關懷網系統，但目前仍未見改善，將持續提報建議系統優化。

龜山區陸光里里長聶哲淵今透過里民座談會，提出社區關懷據點提供長者共餐服務，但報到系統時好時壞造成工作人員困擾，因此在長者報到時訴求由現行的掃描QR CODE，改為紙本登錄或掃描系統升級，希望藉此提高服務效率，讓長者能迅速刷過，縮短等候時間。

對此桃園市社會局說明，相關系統由中央管理，有關地方反映系統問題，經向中央反映，提請中央優化社區照顧關懷網系統，維持系統穩定，3月27日中央曾前往社區照顧關懷據點，第1次行政業務聯繫會議決議，將請系統廠商評估調整報到資料即時上傳的必要性，加強系統穩定度，待中央公告網站系統相關資訊。

社會局去年在社家署全國聯繫會議提案，另社家署在今年第1次全國聯繫會議決議，評估調整報到資料即時上傳的必要性，加強系統穩定度，全面提升正面使用觀感，並在本月8日安排與里長現勘。

老人福利科科長施威良表示，軟體設備有所不及造成大家眾多不便，有里長提議能否將QR CODE改為紙本登錄，但現今講求環保，並配合中央無紙化的理念，因此仍以健保卡登陸或是掃QR CODE為目標，對於身分報到也相較紙本更加確實，9月中央會召開全國首長聯繫會報，屆時將再度提報建議系統優化改善。

健保卡 桃園 網路

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