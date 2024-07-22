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力推客語認證醫療問診 桃園這間醫院打造「客家友善醫院」

聯合報／ 記者曾增勳／桃園即時報導
聯新國際醫院開辦客語能力認證研習班，打造客語友善醫院。圖／聯新國際醫院提供
聯新國際醫院開辦客語能力認證研習班，打造客語友善醫院。圖／聯新國際醫院提供

「講客語嘛會通」！桃園市平鎮區聯新國際醫院積極打造國內首屈一指的客家友善醫院，院方今天表示，為便利客家鄉親就醫，每周提供80個以上的客語友善門診、超過30名主治醫師可以客語溝通問診，打造就醫流程到藝文活動全方位客家元素的醫院照護環境。

聯新國際醫院位於中壢、平鎮客家地區，致力推廣客家文化，院方自前年客家特色醫院揭牌，去年取得桃園市客語認證企業組通過率第一名，客語醫療問診成為該院特色之一，由市政府客家局長范姜泰基見證，院方開辦客語能力認證研習班啟動該院客語培訓計畫。

聯新國際醫院長許詩典表示，院方客語廣播、推動醫護客語能力認證，落實客語醫療，並成立客家文化推廣委員會，不定期舉辦客家藝文展演、客家戲曲欣賞，每月推出客家菜色品嘗，透過各種客語培訓課程互動、結合社區，有系統融入客家文化。

聯新國際醫院開辦客語能力認證研習班，打造客語友善醫院。圖／聯新國際醫院提供
聯新國際醫院開辦客語能力認證研習班，打造客語友善醫院。圖／聯新國際醫院提供

客家文化 客語 桃園

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