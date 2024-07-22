頭份市立游泳池轉型全民運動館起手式 苗縣府辦個案變更
苗栗縣頭份市立游泳池因老舊停用多時，縣府、市公所合作，預算8000萬元轉型全民運動館，起手式辦理都市計畫個案變更，今天說明會獲得支持，將接續啟動程序、工程，預計2025年底完工。
頭份市立游泳池1999年啟用，設備老舊不敷使用，2020年9月閉館暫停營運，頭份市公所爭取活化，並考量全民運動館趨勢，研提「頭份市立游泳池整建轉型複合式全民運動館工程」，縣府同意補助5500萬元，公所自籌2500萬元整建，縣府幸福永續計畫列管。
縣府指出，頭份市立游泳池屬竹南頭份都市計畫公園用地1.3514公頃，受限建蔽率15%，縣府納入重大設施建設計畫辦理個案變更公園兼體育場用地，建蔽率提升至60%，容積率最高250%，縣府今天下午3點辦理草案說明會，相關書圖在頭份市、竹南鎮公所及苗栗縣政府工商發展處公開展覽至8月14日。
變更草案後續將送縣、內政部都委會審議，核定後發布實施，游泳池室內空間整建為複合式全民運動館，初步規畫羽排球複合式球場（7座羽球場、2座排球場）、多功能活動區（舞蹈、瑜珈、TRX等多元化課程），及彈性運動使用空間，預計2025年底完工。
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