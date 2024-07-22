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竹縣南清公路3處災害復建工程 耗費8千500多萬元今竣工
新竹縣122縣道（南清公路）是通往張學良文化園區、雪霸國家公園等觀光景點，也是五峰鄉民生產業對外的主要交通要道，山區部分路段地質欠佳，彎道多、坡度大，豪大雨時常出現坍塌，縣府推動災害復建工程，投入8千500多萬在3處路段新建各項保護工程，今天宣告全數竣工。
縣府工務處指出，縣道122線部分路段常因大雨發生落石或坍塌，24.6K、28.5K和39.8K等3處路段在去年5月間又因大雨發生災害，造成道路上邊坡大量石頭崩落，無法通行，且落實持續發生，為了讓竹東、五峰的居民和遊客不再受道路邊坡地質脆弱、遇雨成災的威脅，縣府積極辦理復建工程，以縣款負擔總工程經費約8518萬元。
24.6K處新建「防落石柵欄」，延續前期工程以弧形景觀鋼構方式辦理，不僅施工快速，且在結構安全之下，更兼顧生態環境與景觀概念；28.5K處明隧道旁常有巨石掉落路面，但因腹地不足，設計團隊以現地取材方式，設置4道階梯式消能設施；39.8K處上邊坡設置自由樑護坡及下邊坡擋土設施，保有邊坡生態復育，且順勢增加道路路幅，已保障道路行車安全且能提升竹東及五峰鄉產業及觀光發展。
另外，該路新增的43.5K處改善工程也預計今年年底發包，未來會繼續努力完成，以提升民眾通行安全與便利。
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