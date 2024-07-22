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影／不能鴕鳥政策 苗栗縣推公辦民營土資場
苗栗縣廢土、廢棄物無處可倒的窘境，縣府推動公辦民營土資場解決，第一場初步選定在後龍鎮1.7公頃，縣長鍾東錦認為不能鴕鳥政策，縣府跨出第一步，鼓勵民間投資土資場，杜絕廢土、廢棄物亂象。
苗栗縣今年上半年發生29件廢土、廢棄物濫倒案，大部分是營建混合物，縣府分析主因是缺乏後端去化的管道，邀集檢調環警、土木包工業、營建剩餘土石方資源處理業，及縣議員羅貴星、陳品安、前縣議員張森鴻等人開會研商對策。
鍾東錦說，桃竹苗大矽谷計畫推動中，苗栗還要再建設，且苗栗市、竹南鎮、頭份市等地老舊建築，都市更新方興未艾，產生的剩餘土石方、廢棄物去化問題，縣府無法避免、一定要面對，不能鴕鳥政策。
縣府提具解決方案，剩餘土石方部分，推動公辦民營，提供合法場所及合理收費，公家跨出第一步，鼓勵民間設置，落實分類資源回收，但無論是公家或民營，都會要求連線24小時監控，警方加強巡邏，防杜不法發生。
事業廢棄物部分，原則以18鄉鎮市公所舊掩埋場推動活化提供處理，一併解決垃圾焚化爐產生的底渣及飛灰堆置問題，縣府、苗栗市公所合作目前提案首推在苗栗市，另，環保局加強盤查包括舊掩埋場堆置，共約千噸的廢家具，防止發生類似苗栗市西山垃圾場大火的危險。
縣府水利處長楊明鐃指出，縣內有14座私人土資場，僅有1座最終填埋場，但也剩餘542萬立方公尺的剩餘容量，業者勢必惜售，至於公辦民營場地，縣府初步擇定後龍鎮1.7公頃，委託辦理土地分割中，預計今年10月擬具興辦事業計畫。
苗栗地檢署代表出席的主任檢察官劉偉誠支持縣府「前瞻性規畫」，他說，去化問題解決了，就不用針對廢土、廢棄物沒有去處的業者進行刑事追訴，希望縣府政策能夠徹底推動。
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