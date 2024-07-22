新竹東科路通車分流竹科車潮 慈雲路減30%、介壽路少45%

新竹高鐵橋下聯絡道東科路於今年1月2日通車，提供竹北、竹東往返科學園區全新路廊。新竹市政府委託中華電信利用基地台分析通車前、後通過性車流資料，發現慈雲路車流減少30%、介壽路減少45%，顯見東科路通車後分散車流、發揮明顯效益。

新竹市交通處長倪茂榮指出，慈雲路、介壽路與光復路一段是進出園區的重要道路，隨竹科從業人員持續增加，道路已趨飽和，上下午尖峰嚴重瓶頸。東科路通車後，竹北地區民眾可利用興隆大橋、東科路直達園區，而竹東地區的民眾可利用中興路、東科路進入園區，根據新竹科學園區調查，上午尖峰超過2千輛車使用東科路進入竹科，有效分散周邊車流。

倪茂榮說明，透過中華電信數據分析，東科路通車後，上午尖峰時間，竹北經慈雲路往園區通過性車流量下降30%、竹北或竹東往經介壽路往園區通過性車流量下降45%；下午尖峰時間，園區經慈雲路往竹北車流未有顯著變化、園區經介壽路往竹北或竹東通過性車流量下降20%；同時也提升新竹高鐵站與竹科園區之間的交通便捷性，經分析事前事後數據，節省約10分鐘（下降28.6%）的旅行時間。

市長高虹安表示，東科路未通車前，竹北、竹東民眾僅能利用慈雲路、介壽路往返新竹科學園區，加上園區從業人員持續成長，導致慈雲路與介壽路服務水準大幅降低；今年東科路通車後，有效分散車流，慈雲路、介壽路車流明顯減少。市府亦重新蒐集慈雲路車流資料，將在近期試辦調降號誌周期，縮短民眾等候時間，盼多管齊下改善園區交通。