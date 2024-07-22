聽新聞
test
0:00 / 0:00
新竹東科路通車分流竹科車潮 慈雲路減30%、介壽路少45%
新竹高鐵橋下聯絡道東科路於今年1月2日通車，提供竹北、竹東往返科學園區全新路廊。新竹市政府委託中華電信利用基地台分析通車前、後通過性車流資料，發現慈雲路車流減少30%、介壽路減少45%，顯見東科路通車後分散車流、發揮明顯效益。
新竹市交通處長倪茂榮指出，慈雲路、介壽路與光復路一段是進出園區的重要道路，隨竹科從業人員持續增加，道路已趨飽和，上下午尖峰嚴重瓶頸。東科路通車後，竹北地區民眾可利用興隆大橋、東科路直達園區，而竹東地區的民眾可利用中興路、東科路進入園區，根據新竹科學園區調查，上午尖峰超過2千輛車使用東科路進入竹科，有效分散周邊車流。
倪茂榮說明，透過中華電信數據分析，東科路通車後，上午尖峰時間，竹北經慈雲路往園區通過性車流量下降30%、竹北或竹東往經介壽路往園區通過性車流量下降45%；下午尖峰時間，園區經慈雲路往竹北車流未有顯著變化、園區經介壽路往竹北或竹東通過性車流量下降20%；同時也提升新竹高鐵站與竹科園區之間的交通便捷性，經分析事前事後數據，節省約10分鐘（下降28.6%）的旅行時間。
市長高虹安表示，東科路未通車前，竹北、竹東民眾僅能利用慈雲路、介壽路往返新竹科學園區，加上園區從業人員持續成長，導致慈雲路與介壽路服務水準大幅降低；今年東科路通車後，有效分散車流，慈雲路、介壽路車流明顯減少。市府亦重新蒐集慈雲路車流資料，將在近期試辦調降號誌周期，縮短民眾等候時間，盼多管齊下改善園區交通。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言