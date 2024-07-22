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竹市中正路餐飲店林立排水溝老舊回堵 市府加大重建

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
劉康彥指出，收到陳情後多次跨局處多次會勘，試過高壓沖水車沖吸、徒手清理陳年油塊、竹籤雜物等垃圾，以及輔導店家落實油水分離。圖／取自劉康彥臉書
劉康彥指出，收到陳情後多次跨局處多次會勘，試過高壓沖水車沖吸、徒手清理陳年油塊、竹籤雜物等垃圾，以及輔導店家落實油水分離。圖／取自劉康彥臉書

新竹市中正路位於熱鬧繁華的市中心，餐飲商家林立，但因側溝老舊狹窄，下游端不但常積水，嚴重時還會倒流回商家廁所或廚房，惡臭也讓店家和消費民眾苦惱不已。市議員劉康彥自2022年就接獲不少民眾陳情，並試過高壓沖水車沖吸、徒手清理陳年油塊等方式，但效果有限。新竹市民政處表示，已編列100萬經費重建該處排水溝，並加大、加寬、加深。

劉康彥指出，市區中正路某知名火鍋店整排側溝老舊狹窄，自2022年起就不斷收到民眾和商家陳情，經環保局、區公所、交通處、工務處等跨局處多次會勘，試過高壓沖水車沖吸、徒手清理陳年油塊、竹籤雜物等垃圾，以及輔導店家落實油水分離，但效果有限，因此他在上屆和這屆議員任內都正式提案，建議市府重建中正路水田街至經國路口側溝。

也有民眾指出，在該路口停等紅燈時，「真的很痛苦，那味道很臭」；也有消費者認為，該處餐飲店家林立，市府應做好把關看是否有不肖店家偷排油汙廢水，影響環境整潔，除了臭味，油汙也會帶來髒亂和鼠害、蟲害。

新竹市民政處表示，關於中正路250號至264號前方排水溝，因長期有周邊餐飲業排放油汙、廢水導致排水溝容易汙塞、惡臭，為改善排水不良情形，經評估後，工程將原水溝寬度30公分加大至50公分，溝深由40公分加深至50至70公分，完成後將改善排水順暢性並提升環境衛生與居住品質。

民政處說明，北區區公所辦理「中正路258號前排水溝重建工程」已於今年7月8日開工，工程總經費100萬元，工程範圍為中正路250號至中正路264號（經國路與中正路223巷間），改善長度44.2公尺，預計今年9月下旬完工。

為改善排水不良情形，新竹市政府進行排水溝重建工程，將原水溝寬度30公分加大至50公分，溝深由40公分加深至50至70公分，完成後將改善排水順暢性並提升環境衛生與居住品質。圖／取自劉康彥臉書
為改善排水不良情形，新竹市政府進行排水溝重建工程，將原水溝寬度30公分加大至50公分，溝深由40公分加深至50至70公分，完成後將改善排水順暢性並提升環境衛生與居住品質。圖／取自劉康彥臉書
新竹市中正路位於熱鬧繁華的市中心，餐飲商家林立，但因側溝老舊狹窄，下游端不但常積水，嚴重時還會倒流回商家廁所或廚房，惡臭也讓店家和消費民眾苦惱不已，市議員劉康彥自2022年就接獲不少民眾陳情。圖／取自劉康彥臉書
新竹市中正路位於熱鬧繁華的市中心，餐飲商家林立，但因側溝老舊狹窄，下游端不但常積水，嚴重時還會倒流回商家廁所或廚房，惡臭也讓店家和消費民眾苦惱不已，市議員劉康彥自2022年就接獲不少民眾陳情。圖／取自劉康彥臉書

排水溝 新竹 議員

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