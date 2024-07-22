竹市中正路餐飲店林立排水溝老舊回堵 市府加大重建

新竹市中正路位於熱鬧繁華的市中心，餐飲商家林立，但因側溝老舊狹窄，下游端不但常積水，嚴重時還會倒流回商家廁所或廚房，惡臭也讓店家和消費民眾苦惱不已。市議員劉康彥自2022年就接獲不少民眾陳情，並試過高壓沖水車沖吸、徒手清理陳年油塊等方式，但效果有限。新竹市民政處表示，已編列100萬經費重建該處排水溝，並加大、加寬、加深。

劉康彥指出，市區中正路某知名火鍋店整排側溝老舊狹窄，自2022年起就不斷收到民眾和商家陳情，經環保局、區公所、交通處、工務處等跨局處多次會勘，試過高壓沖水車沖吸、徒手清理陳年油塊、竹籤雜物等垃圾，以及輔導店家落實油水分離，但效果有限，因此他在上屆和這屆議員任內都正式提案，建議市府重建中正路水田街至經國路口側溝。

也有民眾指出，在該路口停等紅燈時，「真的很痛苦，那味道很臭」；也有消費者認為，該處餐飲店家林立，市府應做好把關看是否有不肖店家偷排油汙廢水，影響環境整潔，除了臭味，油汙也會帶來髒亂和鼠害、蟲害。

新竹市民政處表示，關於中正路250號至264號前方排水溝，因長期有周邊餐飲業排放油汙、廢水導致排水溝容易汙塞、惡臭，為改善排水不良情形，經評估後，工程將原水溝寬度30公分加大至50公分，溝深由40公分加深至50至70公分，完成後將改善排水順暢性並提升環境衛生與居住品質。