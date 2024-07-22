竹市打造動物友善環境 促可帶毛小孩進店消費

竹市府今天表示，將邀請更多餐飲、旅宿等業者加入動物友善行列，讓民眾可帶寵物進店消費也方便照顧，目前已有超過50家業者通過審核，打造友善動物環境，提升動物福祉。

竹市府今天舉辦「動物友善標章擴大招募記者會」召募友善店家，新竹市長高虹安出席表示，業者成為友善店家後，民眾可帶寵物入內消費，也方便民眾照顧。

新竹市產發處長許智堡告訴中央社記者，為提升友善店家的參與及民眾認養流浪動物意願，設計製作8樣動保小物，包含動物友善抱枕、親子帽、馬克杯、摺疊碗、飲料杯提袋、鑰匙圈等將送給店家與民眾。

許智堡表示，其中有旅宿業者加入動物友善行列，打造寵物房，房間內有附寵物碗、寵物睡墊等讓民眾可便利使用，另即日起業者加入動物友善店家可獲動物友善抱枕，8月底前至收容所愛心認養動物也可獲得動保小物。

竹市府提供新聞資料指出，去年開放申請動物友善標章認證後，至今已有50家業者通過審核，目前動物友善店家都會在門口張貼標章貼紙及展示木製立牌，友善店家名冊已公告在動保所官網，方便民眾查詢。

竹市府表示，持續建置寵物友善公園，預計將2個公園改善成為寵物友善公園，也推出動物友善標章申請計畫，邀請民眾加入動物友善行列，打造友善動物環境，提升動物福祉。