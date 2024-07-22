松鼠誤觸台電開關被高壓電炸死 桃園龜山632戶一度停電

桃園市龜山區萬壽路一段今清晨5點多發生跳電，原因為「松鼠」誤觸台電開關設備，松鼠當場被高壓電炸死，電桿隨後冒出火光，造成附近632戶停電，台電獲報後立即將故障開關隔離，還好火勢很快自行熄滅 ，10分鐘後全線就恢復供電，未造成危害。

有網友今清晨在臉書社團PO文，指出清晨5點06分左右，在家門口聽到霹靂啪啦的聲響，隨即家裡就沒電了，走出家門外看見電桿上的零件在燃燒，地上還有一隻流血的松鼠，原PO見狀通報1999，約10分鐘後就恢復供電。

對此台電證實，今清晨5點05分因松鼠誤觸導致台電開關設備故障，造成龜山區萬壽路一段附近停電632戶，台電已先行將故障開關隔離後全線恢復供電，目前已無用戶停電，造成民眾不便深感抱歉。