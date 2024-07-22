松鼠誤觸台電開關被高壓電炸死 桃園龜山632戶一度停電
桃園市龜山區萬壽路一段今清晨5點多發生跳電，原因為「松鼠」誤觸台電開關設備，松鼠當場被高壓電炸死，電桿隨後冒出火光，造成附近632戶停電，台電獲報後立即將故障開關隔離，還好火勢很快自行熄滅 ，10分鐘後全線就恢復供電，未造成危害。
有網友今清晨在臉書社團PO文，指出清晨5點06分左右，在家門口聽到霹靂啪啦的聲響，隨即家裡就沒電了，走出家門外看見電桿上的零件在燃燒，地上還有一隻流血的松鼠，原PO見狀通報1999，約10分鐘後就恢復供電。
對此台電證實，今清晨5點05分因松鼠誤觸導致台電開關設備故障，造成龜山區萬壽路一段附近停電632戶，台電已先行將故障開關隔離後全線恢復供電，目前已無用戶停電，造成民眾不便深感抱歉。
另外迴龍消防分隊接獲電桿起火報案後也趕到現場戒備，所幸火光很快就自行消失，並無出水，台電人員後續到場處理，沒有造成危害。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言