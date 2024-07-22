桃園市民婚禮今年主題 開放新人票選決定、還可抽好禮

桃園市政府去年舉辦「情定桃園、航向幸福」市民聯合婚禮，以航空主題打造唯美會場，活動開放就秒殺，今年全新推出「你的婚禮你決定」聯合婚禮主題網路票選活動，提供6大主題讓新人票選，投票時間即日起到7月31日，參加投票還能抽精美小家電。

「你的婚禮你決定！」票選活動規畫6大主題，有浪漫宇宙、經典中式、趣味運動、歡樂原民、HAKKA客家以及奇幻海洋，風格各具特色，希望新人能在其中找到最貼近自己喜好，最高票者將成為今年桃園市民聯合婚禮主題。票選時間從7月22日到7月31日共10天，最終結果將於8月6日聯合婚禮記者會上，由桃園市長張善政公布。

為鼓勵民眾踴躍參與，活動加碼抽十全十美10項好禮，只要參與投票並至「桃園民政好厝邊」粉專留言並標註好友，即可參加抽獎，有機會獲得電磁爐、電子鍋等精美小家電。

民政局長劉思遠說，桃園市聯合婚禮廣受市民喜愛，過去辦過童話婚禮、航空主題婚禮都很受到歡迎，但現在年輕人想法太新、太多元，因此今年首創用網路票選，讓新人決定自己的婚禮，透過創新和更大程度的參與，讓婚禮更加個性化。