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埔心安居全台首座預鑄社宅開工 內政部長訂社宅天花板

聯合報／ 記者曾增勳／桃園即時報導
內政部長劉世芳（左三）、桃園市副市長王明鉅（左二）出席埔心安居社宅開工。記者曾增勳／攝影
內政部長劉世芳（左三）、桃園市副市長王明鉅（左二）出席埔心安居社宅開工。記者曾增勳／攝影

內政部長劉世芳今天上午出席桃園市楊梅區舉辦「埔心安居」社會住宅開工典禮，這是全台首座採用全預鑄工法的社宅，將提供486戶居住，預計2027年完工，劉世芳表示，為照顧社會、經濟弱勢，只要符合資格都可居住社宅，未來內政部訂定的社宅天花板，「不能比這邊市價還高、還要打折」。

「埔心安居」社會住宅基地位於楊梅區金龍二路、中興路口附近，對面是桃園市府興建的楊梅一號社宅，該社宅由內政部國家住宅及都市更新中心負責興辦，中央出資，總工程經費約36.4億元，提供486戶居住，分套房、2房及3房型住宅，預計2027年完工， 住都中心董事長花敬群說，這是全國首座全預鑄工法興建的社宅，比傳統工法品質更好、工期更短、工地更乾淨，未來採全預鑄工法的社宅會愈來愈多。

劉世芳表示，賴政府推動百萬租屋計畫，目前租金補貼55萬戶，包租代管8萬戶，加緊趕工進行的社宅興建計畫，需要一土一木慢慢建構，已完成3萬戶社宅，未來還要再興建7萬戶，內政部希望未來社宅政策，與各縣府地方政府合作，朝小造鎮計畫目標邁進，讓很多有需求的年輕人、高齡者可以住到社宅。

未來內政部社宅訂定天花板，就是「不能比這邊市價還高、還要打折」，經濟弱勢可能打到三折、經濟好的打到六折，要平抑房價，不能讓房價像飛機一樣「 飛很高、很快」，需要好的居住品質是非常重要的指標，未來社宅希望結合國、公營及民營機構，只要願意提供土地，內政部都歡迎，由國家住都中心建構社宅，朝向小造鎮計畫，希望中央、地方合作，讓庶民住到高品質的社宅。

桃園市副市長王明鉅表示，「埔心安居」社宅與市府蓋的楊梅一號社宅只隔一條路，價格差不多，他看到設計圖後覺得「有點小遺憾」，埔心安居社宅背對楊梅一號社宅，綠地空間，楊梅一號社宅居民用不到，十分可惜，未來桃園要興建社宅1.5萬戶，中央地方各佔一半，他也期許桃園社宅興建品質及服務品質也要朝國家標準看齊。

內政部長劉世芳（左四）、桃園市副市長王明鉅（左三）出席埔心安居社宅開工。記者曾增勳／攝影
內政部長劉世芳（左四）、桃園市副市長王明鉅（左三）出席埔心安居社宅開工。記者曾增勳／攝影
埔心安居社宅開工，一路之隔的楊梅一號社宅（見圖）已完工入住。記者曾增勳／攝影
埔心安居社宅開工，一路之隔的楊梅一號社宅（見圖）已完工入住。記者曾增勳／攝影
內政部長劉世芳為埔心安居社宅開工、簽名。記者曾增勳／攝影
內政部長劉世芳為埔心安居社宅開工、簽名。記者曾增勳／攝影

內政部 桃園 社宅

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