松鼠誤觸高壓電被炸飛 桃園龜山632戶停電

桃園市龜山區萬壽路一段今晨5點有松鼠誤觸台電開關設備，當場被炸飛，電線桿也冒出火光，造成附近632戶停電。台電表示，已立即將故障開關隔離後全線恢復供電，對於造成民眾不便也致歉。

網友在臉書社團「路上觀察學院」分享，今晨5點左右，在家門口聽到「霹靂啪啦」的爆炸聲，家裡就突然跳電，走出家門除看到電桿上某零件緩緩燃燒中，還有一隻爆血倒在柏油路上的松鼠，在通報完1999後，約10分鐘就恢復供電。