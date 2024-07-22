桃園龜山2社宅拚8月開工 規畫9層樓公益棟提高生活機能

桃園市政府推動興建龜山區善捷段及興安段社會住宅，將於今年8月開工，社宅相關建設及規畫備受關注。對此地方除了住宅本身，同時期待周邊機能設施，住宅發展處指出，善捷段規畫樓層1、2樓作為公益設施，包括親子館及智慧圖書館等，興安段則比照中壢1號社會住宅，在社宅旁規畫9層樓的公益棟，內含市民活動中心及微型運動場館等，提供居民更便利生活。

因應全民運動需求不斷成長，許多市民越來越體認健康的重要，地方關注龜山區善捷段及興安段社會住宅工程進度，其中是否規畫市民活動中心及設置微型運動中心等設施。目前市府在大型運動場館外，結合社會住宅規畫微型運動中心，有體適能中心、樂齡健身區及多功能教室等，為鼓勵里民從事各項運動，地方期望善捷段及興安段社會住宅亦能提供優質運動環境。

對此住宅發展處處長邱英哲今指出，興安段位於龜山區興達路，鄰近中興公園、南崁溪自行車道及中小學區，距離龜山工業區相當近，對象主要針對青年及勞工，為地上13層、地下3層建築；關於公益設施規畫，比照中壢1號社會住宅，在社宅旁規畫一棟9層樓公益棟，包括家庭服務中心、身障者社區資源中心、居家托育服務中心、長照管理中心辦公室、市民活動中心及微型運動場館共9設施。

另善捷段位於龜山區文青六路，鄰近機場捷運A7站、大學學區及科技園區，為地上15層、地下2層建築，相較興安段房型更多元，可提供小家庭、三代同堂等空間，更包含適合單身或是新婚夫妻的套房，2棟樓分別在各棟1至2樓進駐公托中心、身障社區日照服務、社區日間作業設施、家庭照顧者支持據點、幼兒園及微型運動場館等，納入多樣公共服務設施。