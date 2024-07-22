竹東婦醉倒戲曲公園一旁嬰哭鬧 竹縣府追蹤後續照顧

新竹縣一婦人昨天帶著嬰兒到竹東鎮戲曲公園，婦人疑酒醉躺臥公園地板，嬰兒不斷哭鬧；竹縣府今天表示，獲報後前往協助並通知家屬帶回照顧，社工追蹤後續照顧情形。

有民眾告訴中央社記者表示，昨天在竹東鎮戲曲公園發現有一名婦人帶著嬰兒躺在公園地板，婦人也疑因酒醉自言自語，一旁嬰兒疑因肚子餓等不適，不斷哭鬧，讓路過民眾看了很心疼。

新竹縣政府今天透過新聞資料指出，有民眾通報有婦人疑因酒醉攜子於竹東鎮戲曲公園案，縣府警政與社政單位接獲通報後皆立即處理，以維護兒童健康與最佳利益。

縣府表示，民眾通報的孩童，已由家屬帶回照顧，為保障後續受妥適照顧，保護社工將與父母討論照顧計畫並追蹤受照顧情形。

社會處呼籲，民眾如發現對兒童或少年有疑似不當對待、疏忽照顧或虐待情形，可撥打113通報；如發現有立即危險，可直接撥打110，聯繫警政單位報案。