每班運量不到3人次 217青埔環線下月擬停辦

桃園市中壢青埔地區發展迅速，市府今年試辦217青埔環線免費公車上路，但迄今平均每班車運量不到3人次，不如預期。市府交通局昨指出，已和桃園捷運公司調整新路線，如果後續運量仍無起色，8月考慮停止試辦，研擬其他大眾運輸工具替代。民代也希望檢討營運模式，避免浪費成本。

近年來，中壢青埔特區通勤、通學人口激增，轉乘需求也大。市議員黃崇真和地方爭取下，市府交通局、桃捷合作自3月1日起，217青埔環線免費公車路線上路，由亞通客運行駛平日32班、假日16班次，提供高鐵桃園站免費接駁服務，原定試辦3個月，在地方爭取，再延長試辦3個月。

因應217青埔環線免費公車每班運量僅個位數，7月15日起，該路線假日班次從16班增至20班次，桃園捷運公司希望透過增班，假日期間能夠吸引更多前往青埔旅遊的人潮搭乘。市府交通局說明，8月將與桃捷檢討增班後運量，如果運量仍無起色，將考慮暫停該路線試辦。

當初爭取試辦該路線的黃崇真說，217青埔環線原是為提供青埔民眾平日上下班尖峰免費使用，如果最後因為運量不足停止試辦，也是沒辦法的事。

黃崇真也建議市府能依路線情況，如大巴改中巴或中巴改9人座車輛，尖峰時段載客，離峰時段由業者自行調整營運，思考與客運業更有效益合作。