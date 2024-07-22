暑假飆車噪音惱人 竹北西區爭取增設聲音科技執法

新竹縣竹北市西區道路寬敞平直，常吸引青少年聚集「試車」，暑假來臨，青少年聚集飆車更嚴重擾人清夢，民代接獲不少陳情，希望能夠加強取締，並且爭取增設聲音科技執法設備。環保局表示，下半年將增設2台，設置前先採半固定式噪音取締，或與警方安排夜間攔檢。

新竹縣副議長王炳漢指出，竹北西區被飆車噪音騷擾已久，環保局今年4月間裝設聲音科技執法設備產生作用，但西區路段沿線住戶密集、道路寬，飆車族拔消音器呼嘯而過，造成附近住戶困擾。

竹縣環保局表示，今年增加3名小夜班稽查人員，將1套移動式聲音照相科技執法設備升級為半固定式，可長時間設置在民眾檢舉熱點加強稽查取締，也增設3台固定式聲音照相科技執法設備，設置在竹北市新隆路、西濱公路和竹東鎮北興路。

另外，中市警六分局推動青春專案，與「阿慶師」、弘光科大合辦第一屆「少年大主廚」，邀請40名未成年學子參加廚藝比賽，也宣導犯罪預防；其中「阿慶師」邱欣慶示範「太極炒飯」時提醒學子人生不能遊走在黑白之間，對於詐欺、賭博、毒品都不能去接觸。

市警六分局也向在場的學員及家長宣導交通安全駕駛觀念，提醒青少年勿無照駕駛、勿超速飆車。