露營場合法難 桃園原民議員指這3原因是癥結點

全國露營場申請因法令限制嚴苛，合法申請困難，桃園市現有149家露營場地，復興區約120家，合法卻少，原住民市議員今天下午表示，復興申請露營合法最大困難是地目限制，汙水處理及水土保持計畫更是兩大困難癥結，成本龐大，小本經營的露營場無力負擔，建議市府編列預算補助，輔導露營場合法經營。

原住民市議員蘇偉恩最近參與協助輔導露營場申請合法發現，復興區原民申請合法露營場最難的是地目限制，現行只有非都計區放寬合法申請露營場，都計區內不行，復興區100多家露營場，就有10多家在巴陵都計區內要調整。他說，復興區原民申請露營區，分都市計畫、非都市計畫區或水源保護、非水源保護區，如果地目不放寬限制，第一階段申請就會被打掉。

蘇偉恩說，地目受限，至今復興為只有一家合法，市府輔導100多家只有50家通過第一階段，另一半因地質敏感區或不適合開發區被打掉，希望中央解套， 再者通過第一階段，露營場衛浴等建設申請結構鑑定需要費用，山坡地申請水保計畫也要費用，汙水設施處理又要一筆費用，費用龐大，加上撰寫計畫書不暢，造成合法申請困難，建議中央法規放寬地目、道路設施限制，市政府多些資源補助輔導露營設相關施，幫助露營場合法。

原住民市議員簡志偉表示，露營場自前年7月有了法源依據，為推動復興鄉露營場發展，他積極爭取市政府推動單一窗口輔導計畫，爭取編列預算輔導，協助露營場汙水處理、水保計畫作業，汙水處理將近百萬元，水保計畫需要土本技師或公會專業諮詢建議，還要撰寫計畫書，成本龐大，一般小本經營的露營場無力負擔「就會卡住」，他建議市府編列預算補貼業者，協助原鄉土地利用，推動露營場低度開發，幫助原鄉青年返鄉就業。