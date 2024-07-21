力推桃園農產 「被政治耽誤的藝術家」出手讓網友跪了

桃園市「桃園好農」導購行銷網今年5月上線，透過網路行銷桃市農特產品，市府日前開記者會宣布從線上走入實體通路，與楓康超市合作選在青埔店成立「桃園好農專區」。「被政治耽誤的藝術家」副市長蘇俊賓為行銷桃園農產，會後將火龍果畫成美麗的水彩畫，貼文一出也引發網友廣大回響。

「桃園好農」是桃園市政府推廣的農業形象品牌，精選桃園在地優質農特產品，為桃園在地農會、小農及青農提供良好的銷售平台。近日楓康超市青埔門市也設立「桃園好農」專區，不僅為市民提供新鮮的當地、當季食材，還能減少碳足跡，支持對環境友善的在地小農。

蘇俊賓表示，當天記者會後，一同來展銷的在地火龍果農場青農特地前來找他拍照，他順口答應協助畫一張火龍果，期望藉由這張畫，感謝農業局員工、農友還有青農聯誼會的幹部的努力，讓桃園好農順利上架楓康超市，推廣環境友善的在地消費。

蘇俊賓繪圖貼文一出，不少人表示「火龍果真的畫得很不錯」、「籽子都栩栩如生」、「蘇副市長畫畫有著療育的果效」，也有網友說「以後知道哪邊可以買到在地農產品了」。火龍果農場負責人也留言說，她非常喜歡副市長臉書分享的圖文與畫作，想不到副市長主動幫忙畫火龍果，說到做到，讓她興奮不已。