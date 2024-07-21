苗栗縣增加公共托育能量 明年並將試辦「臨時托育」

苗栗縣部分鄉鎮市托育需求較大，全縣現已有6家公共托育機構，縣府將在今年底至明年間陸續增設4家，此外縣長鍾東錦也宣布明年將試辦「臨時托育」服務，讓年輕夫妻能有喘息時間，或相約出遊紓解壓力，生活更有幸福感。

最近各地公私立幼兒園、托育機構相繼辦「畢業典禮」，鍾東錦和妻子陳美琦也分別前往參加，傳達縣內要持續強化托育能量，讓苗栗朝幸福城市更進一步。

縣府社會處指出，縣內現有6家公共托育機構（托嬰中心）收托2歲以下幼兒，其中通霄、苑裡地區共有3家，另外3家分別位於苗栗、頭份、竹南，都採公辦民營方式運作；目前縣府籌辦的4家公托，規畫地點分別在苑裡中山國小、頭份親子館、頭份尚順廣場、縣立圖書館對面的苗栗親子館等地點，頭份親子館在裝修後下半年可望率先開辦完成，收托名額可達60人。

目前縣內的公共托育機構由縣府向中央爭取前瞻計畫經費開辦，但因地點必須在公有場域，尋找適合的公共空間較困難，但如果有需求，縣府也可能自行編列預算開設。

至於父母臨時有事需要短時間托嬰，縣長指示明年試辦，預計編列1000萬元預算辦理，縣府將尋找 、整合現有保姆、臨時托育人員系統，提供適合地點和方式開辦，也會評估公托能否提供協助。

社會處表示，全縣現有18家私立托嬰中心，多位於竹南、頭份，最近還有2家申辦中，民間也配合社會的需求，持續投人托嬰能量。