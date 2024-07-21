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生育補助奏效？苗栗頭份新生兒增加 第3胎家長可領5萬元

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
苗栗縣頭份市人口持續增加，住宅大樓建案也愈來愈多。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣頭份市人口持續增加，住宅大樓建案也愈來愈多。記者胡蓬生／攝影

苗栗縣頭份市上半年新生兒人口共308人，與去年同期257人相比等於7個月的統計數字，頭份、竹南是全縣「唯二」人口成長的市鎮，頭份今年並提高生育補助金，市長羅雪珠特別向市民報喜，也提醒家長別忘了申請補助期限；頭份6月底人口為10萬6924人，以現有持續增長趨勢，估計3年內可突破11萬人。

頭份市公所指出，頭份生育補助金去年是一、二胎都1萬、三胎2萬，今年起生育補助金提高為第一胎2萬 、第二胎3萬、第三胎以上5萬元，今年上半年新生兒第三胎以上有46人，占比達到15％，補助金可領取5萬元。

苗栗縣總人口數10年來已減少3萬多人，全縣18鄉鎮市人口除了頭份、竹南因科學園區帶動地方發展、就業人口多、大樓建案也愈來愈多，人口不斷成長，其他16鄉鎮市都持續下滑。

與頭份毗鄰的竹南鎮今年4月突破9萬人，鎮公所最近並辦理慶祝活動，贈送好禮給設籍第9萬及前後2名幸運兒。

頭份市公所指出，頭份人口數全縣最高，6月底戶政統計資料設籍達到10萬6924人，每年增加1000多人，目前平均每月人口增加約110人，如果趨勢不變，3年內應可達11萬大關。

生育補助 苗栗縣 頭份

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