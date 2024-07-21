中壢217青埔環線免費公車搭乘率低 8月檢討暫停試辦

桃園市中壢青埔地區人口增加，在市議員、地方爭取，市政府試辦217青埔環線免費公車上路，迄今平均每班車運量不到3人次，市政府交通局今天上午表示，217青埔環線免費公車路線試辦運量不如預期，該局與桃園捷運7月初檢討自15日調整新路線，如果運量遲無起色，8月考慮檢討停止試辦，研擬其他大眾運輸工具替代。

近幾年來，中壢青埔特區通勤、通學人口激增及轉乘需求，市議員黃崇真和地方爭取下，市府交通局、桃園捷運合作自3月1日起， 217青埔環線免費公車路線上路，由亞通客運行駛平日32班、假日16班次，免費接駁服務，原定試辦3個月，在地方爭取，再延長試辦3個月。

不料217青埔環線免費公車試辦後，運量乏人問津，當初爭取試辦該路線的黃崇真表示，217青埔環線原是為提供青埔民眾平日上下班尖峰免費使用，未料每班車平均運量2點多人次，為鼓勵民眾搭乘，7月15日起假日增加班車，與觀旅局合作推出青埔一日遊，拉抬運量，如果最後因為運量不足停止試辦，也是沒辦法的事。

桃園捷運表示，為鼓勵遊客搭乘，217青埔環線免費公車路線7月15日起，每假日班次已從16班增至20班次，全天增加4班次，希望增加前往青埔旅遊人潮搭乘，帶動該路線運量搭載效能。

市府交通局表示，217青埔環線免費公車路線當初設定試辦3 個月，之後應地方需求，再延長試辦3個月，因為運量不如預期，該局與桃園捷運7月初檢討調 ，7月15日起實施新路線、假日增加班次，目的是希望增加乘客運量，8月該局考慮 與桃捷檢討15 日新路線實施後運量，如果運量仍無起色，將考慮暫停該路線試辦。

黃崇真表示，考慮民眾針對許多公車路線需求，市政府如今面對公車司機荒及公車路線需求，他建議可依路線情況，營運採取大巴改中巴、或中巴改9人座車輛，尖峰時段載客，離峰時段由業者自行調整營運，思考與客運業合作，免浪費成本。