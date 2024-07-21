桃園龜山2社宅拚8月開工 在捷運A7站、區公所附近

桃園市政府推動興建龜山區善捷段及興安段社會住宅，歷經7次流標，去年7月終於決標，將於今年8月開工。市府住宅處表示，2處社宅分別位於捷運A7站和龜山區公所附近，預計提供420戶，除規畫有共用空間的套房式青年宅，也增加托嬰等多項公共服務設施，盼提供當地民眾更多便利服務。

善捷段及興安段是龜山區首推的社宅，雖然2020年7月就完成委託專案管理標案，卻歷經7次流標，統包金額由28.2億元提高到41.6億元，暴漲47％。

住宅處住宅開發科長何恭凱表示，善捷段社宅位於文青六路上，將興建地上16層，地下2層、共295戶，因鄰近機場捷運A7站、長庚大學、體育大學、林口工業區及華亞科技園區，特別規畫35戶套房式青年社宅，設計共用客、餐廳及廚房；興安段位於興達路，鄰近區公所、幸福國小，興建地上17層，地下3層，共125戶。

何恭凱說，2處社宅延續市府推動「社宅為周邊鄰里核心」的社福理念，納入多樣公共服務設施；如善捷段將有公托中心、身障社區日照服務、社區日間作業設施、家庭照顧者支持據點、幼兒園及微型運動場館等；興安段則有家庭服務中心、身障者社區資源中心、居家托育服務中心、長照管理中心辦公室、市民活動中心及微型運動場館。