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暑假飆車噪音惱人 民代爭取竹北西區增設聲音科技執法

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
新竹縣議會副議長王炳漢（中）接獲不少竹北市西區居民陳情，因暑假到來，西濱公路飆車噪音擾人清夢，希望能夠加強取締，並爭取增設聲音科技執法設備。圖／王炳漢辦公室提供
新竹縣議會副議長王炳漢（中）接獲不少竹北市西區居民陳情，因暑假到來，西濱公路飆車噪音擾人清夢，希望能夠加強取締，並爭取增設聲音科技執法設備。圖／王炳漢辦公室提供

新竹縣竹北市西區道路寬敞平直，吸引青少年聚集「試車」，新竹縣議會副議長王炳漢已接獲不少居民陳情，因暑假到來，飆車噪音擾人清夢，希望能夠加強取締，且新竹縣已引進聲音科技執法設備，將爭取在竹北市西區增設。新竹縣環保局表示，將採取半固定式噪音取締或與警方安排夜間攔檢。

王炳漢指出，竹北市西區被飆車噪音騷擾已久，環保局今年4月間開始裝設的聲音科技執法設備，就有一台是裝在竹北市西區的西濱路二段與蓮花路223巷交叉口附近，的確也發揮了作用。但當地居民也反映，中正西路市公所到環北路口路段、環北路竹北夜市前路段2處也需裝設噪音取締，因這兩個路段沿線住戶密集、道路較寬敞，若有飆車族、拔除消音器的車輛呼嘯而過，造成附近住戶困擾。

王炳漢表示，過去取締類似違規車輛，必須要警方人力出勤，但警方不可能整個晚上都守在相關路段，引進聲音科技執法設備，可以有效取締這種影響當地環境安寧的違規行為，也能節省治安警力，可以說一舉兩得。

新竹縣環保局表示，為因應去年噪音車取締量能不足問題，今年特增加3位小夜班稽查取締人員，將1套移動式聲音照相科技執法設備，升級為半固定式聲音照相科技執法設備，可長時間依照需求置於民眾檢舉熱點加強稽查取締力道，同時也增設3台固定式聲音照相科技執法設備，設備位置為竹北市新隆路、竹北市西濱公路、竹東鎮北興路。

環保局表示，今年度下半年，將再增加環境部補助之2台半固定式聲音照相科技執法設備，合計將有3台半固定式聲音照相科技執法設備，可長時間依照需求置於民眾檢舉熱點加強稽查取締，未來該2處將採取半固定式噪音取締，或與警方安排夜間攔檢。

王炳漢表示，過去取締類似違規車輛，必須要警方人力出勤，但警方不可能整個晚上都守在相關路段，引進聲音科技執法設備，可以有效取締這種影響當地環境安寧的違規行為，也能節省治安警力。圖／王炳漢辦公室提供
王炳漢表示，過去取締類似違規車輛，必須要警方人力出勤，但警方不可能整個晚上都守在相關路段，引進聲音科技執法設備，可以有效取締這種影響當地環境安寧的違規行為，也能節省治安警力。圖／王炳漢辦公室提供
新竹縣環保局在竹北市台1線裝設固定式聲音照相，成功取締上萬件，發揮功效。圖／新竹縣環保局提供
新竹縣環保局在竹北市台1線裝設固定式聲音照相，成功取締上萬件，發揮功效。圖／新竹縣環保局提供

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