其人其事／葉芷妘種丹參 創品牌變百大青農

在光電產業工作10多年的葉芷妘，因身體亮紅燈，經朋友介紹得知草本植物丹參對身體益處多，思考後決定離職轉型，全心種植有機丹參。雖然隔行如隔山，但憑藉毅力慢慢摸索，也從「農業小白」搖身變成百大青農，更自創品牌，研發丹蔘沖泡茶飲和滴雞精，成功在業界打響名聲。

「丹參好處多，對肝、腎有保護作用、也能改善循環，且是藥食同源。」葉芷妘因工作壓力大，身體出狀況，經朋友介紹認識丹參，突然有個念頭覺得人生只有一次，想多點嘗試並吃到好食材，因此投入種有機丹參。

葉芷妘在桃園市中壢區種植丹參約有5、6年時間，因使用有機農法，雜草都要自己除，為了採收，還特製專門採收丹參的牙叉，去年更裝了一支監測器管控土壤的濕度及環境溫度，預防病害減少農損。

葉芷妘說，創業之路並非一路順遂，之前曾遇大旱，幼苗沒水灌溉，一直補種一直枯死，成本不斷堆疊增加，也曾經在採收前1個月遇到連日大雨，半片農田被水淹沒，丹參也都泡爛。

雖然遭遇逆境，但葉芷芸沒有放棄，努力從「農業小白」變成百大青農獎得主，至今致力推廣丹參。她考量現代人工作繁忙，沒有時間熬煮藥湯，因此研發沖泡茶飲和滴雞精，方便消費者飲用，也成功打開市場。

葉芷妘認為，有機農業因為收成不穩定，這項產業在國內仍算少數，不過她會持續努力宣導，教導消費者多花一點錢能買到對健康及環境都友善的產品。另外，現在政府對於有機農業的腳步仍不夠快，給予補助遠跟不上相關原物料上漲，因此也希望政府更大力推廣支持。