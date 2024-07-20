竹縣關西鎮新力里長補選 李壬瑜獲最高票

新竹縣關西鎮前新力里長張瑞洲涉嫌賄賂找來2人遷戶籍到新力里以增加票源，遭法院判當選無效。里長缺額今天進行補選，由2號候選人李壬瑜獲最高票，選舉結果以選委會公告為準。

根據判決書，2022年張瑞洲擔任新力里長期間，找來其所經營誦經團的2名成員遷戶籍到新力里以增加票源，事後給2人各新台幣2000元，並佯裝是誦經工資，法官審理認定連任成功的張瑞洲明顯以金錢賄賂他人，判當選無效。

新竹縣選委會今天發布新聞稿表示，張瑞洲因違反選罷法案件，經高等法院判當選無效確定，由於所剩任期超過2年，依法進行補選，今天舉行投票。

選委會指出，新力里此次選舉人數535人，投票數396人，無效票6票，投票率為74.02%，共有2人參選，分別為1號候選人温乾淵、2號候選人李壬瑜。

關於開票結果，選委會表示，温乾淵得票數145票、李壬瑜則獲得245票。選舉結果及當選人名單將於7月25日前發布公告。