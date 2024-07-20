快訊

濃煙燻天！宜蘭金紙炮竹行倉庫全面燃燒 大批消防人車搶救中

女神來了！逾700粉擠爆桃園機場只為見她 金智媛驚呆張大嘴、比愛心

竹縣關西鎮新力里長補選 李壬瑜獲最高票

中央社／ 新竹縣20日電

新竹縣關西鎮前新力里長張瑞洲涉嫌賄賂找來2人遷戶籍到新力里以增加票源，遭法院判當選無效。里長缺額今天進行補選，由2號候選人李壬瑜獲最高票，選舉結果以選委會公告為準。

根據判決書，2022年張瑞洲擔任新力里長期間，找來其所經營誦經團的2名成員遷戶籍到新力里以增加票源，事後給2人各新台幣2000元，並佯裝是誦經工資，法官審理認定連任成功的張瑞洲明顯以金錢賄賂他人，判當選無效。

新竹縣選委會今天發布新聞稿表示，張瑞洲因違反選罷法案件，經高等法院判當選無效確定，由於所剩任期超過2年，依法進行補選，今天舉行投票。

選委會指出，新力里此次選舉人數535人，投票數396人，無效票6票，投票率為74.02%，共有2人參選，分別為1號候選人温乾淵、2號候選人李壬瑜。

關於開票結果，選委會表示，温乾淵得票數145票、李壬瑜則獲得245票。選舉結果及當選人名單將於7月25日前發布公告。

投票率 當選無效 選委會 選罷法

延伸閱讀

罷免查詢單郵寄估2.5萬分挨批「先畫靶」 選委會：粗估

罷免謝國樑2.5萬份查對郵寄費 選委會：與查對作業不相干

【重磅快評】罷樑查詢10倍罷韓沒灌水？綠營擋查真有鬼

影／高虹安辭職不能選補選 林志潔錄影「幫澄清」

相關新聞

未過關！桃園龜山文青里長罷免案投票 同意票僅1684張

桃園市龜山區文青里長謝嘉仁被年長里民抱怨找不到人，製成「尋人啟事里長where are you？」發起連署罷免。桃園市選...

延續百年傳統 大溪大禧百工百業遶境31個社頭出動

每年農曆6月24日為關聖帝君誕辰，桃市府打造大溪大禧節慶品牌，今年系列活動之一的「六月廿四」慶典遶境，將由31個大溪居民...

疑擔憂根系破壞地下室防水 新竹武陵國宅樹木遭剃頭

由空軍眷村改建的新竹市武陵國宅，近日傳出社區樹木全遭剃頭，僅留下光禿禿的樹幹，讓居民不滿不僅不美觀，還失去遮陰，對此社區...

桃園逾百公頃草漯重劃區沒市場 里長：菜市仔人情味濃

桃園市觀音區6月設籍人口數為7萬5022人，首次突破7萬5000人。草漯里里長呂坤遠表示，100多公頃的草漯重劃區完成開...

新竹公六網球場「又老又舊」 擬年底前翻新、增男女廁

位於新竹市天公壇旁的公六網球場自從2001年啟用以來已經超過20年沒有全面更新，不僅管理室仍是鐵皮平房，就連廁所都只有一...

桃園市環保群英會 張善政感謝志工多元服務及成果

桃園市長張善政今天上午前往市立綜合體育館，出席環保志工群英會競賽，感謝環保志工平常照顧桃園的環境，不管是清理道路還是維護...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。