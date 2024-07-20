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未過關！桃園龜山文青里長罷免案投票 同意票僅1684張

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園即時報導
桃園市龜山區文青里今天舉行里長謝嘉仁罷免案的罷免投票，由於同意票未達法定門檻，罷免案不通過，桃園市選舉委員會將依法在7月26日前公告罷免案結果。記者陳恩惠／攝影
桃園市龜山區文青里今天舉行里長謝嘉仁罷免案的罷免投票，由於同意票未達法定門檻，罷免案不通過，桃園市選舉委員會將依法在7月26日前公告罷免案結果。記者陳恩惠／攝影

桃園市龜山區文青里長謝嘉仁被年長里民抱怨找不到人，製成「尋人啟事里長where are you？」發起連署罷免。桃園市選委會今天舉行罷免投票，結果為同意罷免票1684票、不同意罷免629票、無效票6票，同意票雖多過不同意票，但今天的投票率僅26.95％，同意票也未達法定門檻，罷免案不通過，而罷免投票結果會依法在7月26日前公告。

桃園市選舉委員會表示，龜山區文青里第3屆里長謝嘉仁罷免案，於今天上午8點起至下午4點止舉行，投票時間截止後，包括名軒快樂家、遠雄文青、遠雄新未來、皇翔歡喜城、麗寶快樂家等6個社區所設立的6處投票所隨即進行開票，並於下午4時32分順利完成計票作業。

桃市選委會表示，文青里原選舉區選舉人總數為9296人，投票數為2319人，投票率為24.95%，開票統計結果，同意罷免1684票、不同意罷免629票、無效票6票，這次投票結果，同意票數未達原選舉區選舉人總數4分之1以上，依公職人員選舉罷免法第90條規定，投票結果為否決；這項罷免投票結果將提報該會委員會議審議通過後，依法於7月26日前公告。

投票率 罷免 選委會

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