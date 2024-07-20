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延續百年傳統 大溪大禧百工百業遶境31個社頭出動

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導
每年農曆6月24日為關聖帝君誕辰，桃市府打造大溪大禧節慶品牌，今年系列活動之一的「六月廿四」慶典遶境，將由31個大溪居民組成的「社頭」，延續百年的傳統，透過踩街繞境祝壽。記者翁唯真／攝影
每年農曆6月24日為關聖帝君誕辰，桃市府打造大溪大禧節慶品牌，今年系列活動之一的「六月廿四」慶典遶境，將由31個大溪居民組成的「社頭」，延續百年的傳統，透過踩街繞境祝壽。記者翁唯真／攝影

每年農曆6月24日為關聖帝君誕辰，桃市府打造大溪大禧節慶品牌，今年系列活動之一的「六月廿四」慶典遶境，將由31個大溪居民組成的「社頭」，延續百年的傳統，透過踩街繞境祝壽。而今「百工百業」精華踩街由31個社頭派代表繞境，下週日一農曆6月23、24日將迎來最熱鬧2天，所有社頭都會出動繞境，象徵大溪地2個過年。

大溪大禧系列活動，從今年7月6日一路至29日，其中最熱鬧的莫過於農曆6月23、24日，大溪31個社頭將輪流出巡，替關聖帝君祝壽，並於老城街繞境。

今天先舉行「百工百業」為主題的亮點演出暨精華踩街，派出大溪各個做生意、木藝等行業組成的社頭代表來繞境，更特別邀國際知名表演藝術家張逸軍編導，結合在地學子、表演團隊，以「大溪百工、百業豐隆」為題，再現普濟堂百年盛事的發展。

踩街隊伍更規畫200名大眾參與，與31組社頭集結，拿特製小令旗，復刻大溪人津津樂道「舉旗子」參加遶境的童年回憶，讓原本不熟悉這個慶典文化的民眾，也能瞬間化身為社頭人。

桃園市長張善政今與社頭共同繞境並表示，大溪有11個超過百年的社頭，這些都是珍貴的文化資產，大溪大禧更是大溪地區重要節慶，除了下周熱鬧遶境外，明下午在普濟堂有文化劇場更有「關聖帝君住隔壁」演出，歡迎大家共同參與盛會。

而明天也還有「共義團將軍腳體驗」及「金光閃閃瑞氣千條-粧佛體驗DIY」、7月27日的「木質御守手作體驗-武保庇木御守」等可以參與。

18歲的簡子涵，從阿公那代全家就在仁安社為神明服務，小時候就看著阿公迎神，後來對打鼓有興趣，便開始學習參加，希望能傳承文化，以後也會帶自己小孩參加。

今年活動也與在地16間商家並推出一店一特色商品，有豆干、油飯、餅舖等，呈現各店家背後與慶典有關故事。大溪大禧活動期間消費滿額，將贈送「關公Q版祝福貼紙」，配合各商家購買機制，還有滿額贈送2024大溪大禧限量「好運福袋」。

每年農曆6月24日為關聖帝君誕辰，桃市府打造大溪大禧節慶品牌，今年系列活動之一的「六月廿四」慶典遶境，將由31個大溪居民組成的「社頭」，延續百年的傳統，透過踩街繞境祝壽。記者翁唯真／攝影
每年農曆6月24日為關聖帝君誕辰，桃市府打造大溪大禧節慶品牌，今年系列活動之一的「六月廿四」慶典遶境，將由31個大溪居民組成的「社頭」，延續百年的傳統，透過踩街繞境祝壽。記者翁唯真／攝影
每年農曆6月24日為關聖帝君誕辰，桃市府打造大溪大禧節慶品牌，今年系列活動之一的「六月廿四」慶典遶境，將由31個大溪居民組成的「社頭」，延續百年的傳統，透過踩街繞境祝壽。記者翁唯真／攝影
每年農曆6月24日為關聖帝君誕辰，桃市府打造大溪大禧節慶品牌，今年系列活動之一的「六月廿四」慶典遶境，將由31個大溪居民組成的「社頭」，延續百年的傳統，透過踩街繞境祝壽。記者翁唯真／攝影
每年農曆6月24日為關聖帝君誕辰，桃市府打造大溪大禧節慶品牌，今年系列活動之一的「六月廿四」慶典遶境，將由31個大溪居民組成的「社頭」，延續百年的傳統，透過踩街繞境祝壽。記者翁唯真／攝影
每年農曆6月24日為關聖帝君誕辰，桃市府打造大溪大禧節慶品牌，今年系列活動之一的「六月廿四」慶典遶境，將由31個大溪居民組成的「社頭」，延續百年的傳統，透過踩街繞境祝壽。記者翁唯真／攝影
每年農曆6月24日為關聖帝君誕辰，桃市府打造大溪大禧節慶品牌，今年系列活動之一的「六月廿四」慶典遶境，將由31個大溪居民組成的「社頭」，延續百年的傳統，透過踩街繞境祝壽。記者翁唯真／攝影
每年農曆6月24日為關聖帝君誕辰，桃市府打造大溪大禧節慶品牌，今年系列活動之一的「六月廿四」慶典遶境，將由31個大溪居民組成的「社頭」，延續百年的傳統，透過踩街繞境祝壽。記者翁唯真／攝影

張善政 文化資產 遶境

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