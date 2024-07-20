疑擔憂根系破壞地下室防水 新竹武陵國宅樹木遭剃頭

由空軍眷村改建的新竹市武陵國宅，近日傳出社區樹木全遭剃頭，僅留下光禿禿的樹幹，讓居民不滿不僅不美觀，還失去遮陰，對此社區管委會僅表示修剪是因有樹木根系破壞地下室防水層的疑慮，林業保育署專家則建議修剪樹木最好依樹種決定修剪方式。

空軍第一村第一區管委會表示，中庭樹木是這幾天才完成修剪，決策是由主委決定，主要應該是考量中庭樹木已長的過於高大，繼續生長有可能因樹根向下紮根，有破壞地下停車場頂部防水層的疑慮。

據了解，整個社區樹木遭剃頭的社區就是位於武陵路高架旁的武陵國宅空軍一村，因整個社區中庭不分樹種通通變光頭，嚇壞居民，質疑管委會為何做出如此決定，更不滿管委會面對居民質疑時，以樹木會影響地下室結構來說服居民。

居民心痛原本綠意盎然的樹木全部沒了枝葉「砍完樹當天，只看到小鳥在地上跳，似乎是找不到回家的路」，還有民眾看到如此慘狀及管委會說詞，不禁質疑管委會的說詞就有如「腳指甲太長影響走路，剪頭髮就可以改善」。

不過林業保育署新竹分署指出，若將樹木樹冠修剪，確實能抑制樹木根系生長，但實務經驗上更常是直接導致樹木死亡，主要是看樹種「耐不耐活」，建議若民眾有修剪樹木的需求，可參考農業部發布的「景觀樹木修剪作業指引」，依樹種決定採取疏剪、短剪、截頂修剪或截幹修剪，或委由專業廠商、地方政府農業單位協助修剪樹木。