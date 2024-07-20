桃園逾百公頃草漯重劃區沒市場 里長：菜市仔人情味濃

桃園市觀音區6月設籍人口數為7萬5022人，首次突破7萬5000人。草漯里里長呂坤遠表示，100多公頃的草漯重劃區完成開發、啟用，新建案像雨後春筍般冒出，是觀音近年人口快速增加的主因，但是地方上反應上百公頃卻沒有一個傳統市場美中不足，該盡速規畫，不但可以方便民眾購物，也可以促進原來世居此地和新搬來的外地住民交流，保有濃濃的人情味。

呂坤遠指出，戶政單位統計草漯里目前有約2500户、草新里3000户、富林里1015户、保障里830户，這些裡都屬於草漯重劃區，都市計畫蓬勃發展户數不斷增加，非常需要一個「菜市仔」，一個傳承古早的市場「城市的厨房」，有著日常生活的所需與孕育著代代相傳的味道。

呂坤遠說，傳統市場可推廣在地食材、在地文化與生活的核心價值，擁有濃濃人情味。今年6月市政府經濟發展局透過里辦公處發問卷市場調查，了解大家對靠近原來草漯街上大觀路、豐年街口的「市3」市場用地開發的意願，目前已知里民100%同意設置傳統市場。

草漯重劃區總面積147多公頃，其中建地約83.2公頃，公共空間約64.8公頃。經濟發展局表示，草漯重劃區規畫8處市場用地2處為私有，6處公有其中1處目前做為槌球場，另1處是觀音多功能場館，現已完成營運招標後續會有廠商進駐。另一處市3用地在大觀路，地方建議設置市場，市府已訂立開發流程，現階段為辦理問卷調查，了解基地周邊居民對於開發新市場的需求及意願程度，調查範圍以市場基地為中心，半徑500公尺範圍內為調查對象，問卷6月底發放，預計7月底回收至少300分問卷及分析，期望市場用地的開發可以符合當地的需求。

經發局也提醒地方，草漯市3用地附近現有億客成生鮮超市、全聯購物中心及美聯社等生鮮超市，是否還有開發公有市場的需求，市府會再評估。呂坤遠強調有設置傳統市場的需求，因為過去草漯街上沒有傳統市場，都是各自租店面做生意，市政府只要蓋好市場，一定有攤販承租進駐，市3用地約520坪還可以規畫停車場解決停車需求問題。