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新竹公六網球場「又老又舊」 擬年底前翻新、增男女廁

聯合報／ 記者巫鴻瑋／新竹即時報導
新竹市公六網球場啟用20多年來未曾整建翻新，球場設備簡陋陽春屢遭詬病。圖／新竹市府提供
新竹市公六網球場啟用20多年來未曾整建翻新，球場設備簡陋陽春屢遭詬病。圖／新竹市府提供

位於新竹市天公壇旁的公六網球場自從2001年啟用以來已經超過20年沒有全面更新，不僅管理室仍是鐵皮平房，就連廁所都只有一間簡易公廁，遭球友抱怨設施品質又老又差，新竹市府教育處決定自籌預算年底前全面翻新，還要增設男女廁方便球友使用。

新竹市府教育處表示，新竹市網球運動盛行，因此公六網球場是不少民眾喜愛前往打球的場地，有3面硬式網球場可使用，但球場內卻僅有一間男女混用的簡易廁所，因此近來有球友向市府建議，應增設盥洗室或男女廁所。

新竹市立體育場評估後，考量球友及選手訓練確有此需求，且網球場從2001年啟用至今已經超過20年，一直以來作為軟式網球委員會辦公室使用的管理室也缺乏整修，因此決定全面翻新，希望能提升新竹市運動場館服務品質。

市長高虹安拍板由市府自籌450萬元，改善公六網球場的管理室及相關公共設施。她表示，為逐步提升新竹市體育運動環境，已決議改善公六網球場的管理室及相關公共設施，此外也核定補助新竹市立體育場300萬元，更新竹市田徑場的運動器材。

高虹安指出，讓基層體育選手能夠使用到合格、安全的專業器材，才有助於與全國級的賽事接軌，新竹市府將持續支持基層體育發展、陸續為愛好體育的市民更新體育場館及運動器材。

市府教育處長林立生表示，市府積極向中央爭取優化全民運動與賽會環境計畫經費，除了公六網球場，未來也期待能讓深受市民喜愛的市立田徑場、香山游泳池、景觀大道網球場等運動場館都獲得補助經費整修，提供更加優質的運動環境。

新竹市公六網球場啟用20多年來未曾整建翻新，球場設備簡陋陽春屢遭詬病。圖／新竹市府提供
新竹市公六網球場啟用20多年來未曾整建翻新，球場設備簡陋陽春屢遭詬病。圖／新竹市府提供

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