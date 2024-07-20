快訊

史上最激烈投票！「2024韓劇最強CP」…邊佑錫x金惠奫vs.金秀賢x金智媛獲勝的是...

日本購物「容易被多刷錢？」 在日台人曝秘辛：抓住觀光客這習性

小象寶寶放暑假？20↑野生象群上高速公路 牠嫌同伴龜速翻牆先走一步：你們很慢欸

桃園市環保群英會 張善政感謝志工多元服務及成果

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
張善政和立委萬美玲、市議員黃婉如參加環保志工競賽群英會，為志工們加油打氣。圖／桃園市政府新聞處提供
張善政和立委萬美玲、市議員黃婉如參加環保志工競賽群英會，為志工們加油打氣。圖／桃園市政府新聞處提供

桃園市長張善政今天上午前往市立綜合體育館，出席環保志工群英會競賽，感謝環保志工平常照顧桃園的環境，不管是清理道路還是維護河川、海岸，甚至環境教育都可以看到志工們辛苦的身影。群英會將從56支參賽隊伍中選出最傑出隊伍，代表桃園市參加環境部舉辦的全國環保志（義）工群英會，為桃園抱回榮耀。

環保局表示，環保志工群英會競賽項目都與環境保護息息相關，分別有「環保金頭腦」、「資源分類王」、「資源灌籃高手」、「清掃接力賽」4項競賽，考驗參賽隊伍的環保知識，也挑戰團隊的臨場反應及團隊合作能力，同時讓各隊志工在比賽之餘互相交流，凝聚社區向心力。

環保局表示，桃園市的環保志工類別相當多元，成果豐碩，今年上半年環境清掃志工協助垃圾清運量已達23萬公斤，河川巡守志工執行水質監測逾800次、巡檢超過5000次，海岸巡護志工已清除超過3萬公斤的垃圾，環境教育志工辦理環境教育宣講約260場次，服務近8萬名民眾，便民志工平均每月協助近千位民眾解決疑難雜症，他們在桃園市的每個角落，盡心盡力、默默付出，為市民朋友們創造乾淨舒適又安全的生活環境。

立法委員萬美玲、市議員黃婉如、環保局長陳世偉和團隊都出席環保志工群英會活動。

桃園市環保志工群英會登場，要選出代表隊參加全國賽。圖／桃園市政府新聞處提供
桃園市環保志工群英會登場，要選出代表隊參加全國賽。圖／桃園市政府新聞處提供

張善政 志工 桃園 環保局長

延伸閱讀

桃警新任3分局長、2大隊長上任 市長張善政主持監交

國土計畫法連市府也搞不懂 張善政：不會交分區圖

鄭文燦收押抗告被駁 桃園市長張善政4字回應

公務員涉鄭文燦案？ 張善政：前朝的不敢講、我任內的沒問題

相關新聞

不用再繞道！「窮人高速公路」玄寶大橋將恢復雙向通行

台61線（西濱快速公路）辦理跨越中港溪的玄寶大橋局部補強及改建工程，因採「半半施工」，公路局封閉大橋14天進行改道切換工...

桃園逾百公頃草漯重劃區沒市場 里長：菜市仔人情味濃

桃園市觀音區6月設籍人口數為7萬5022人，首次突破7萬5000人。草漯里里長呂坤遠表示，100多公頃的草漯重劃區完成開...

新竹公六網球場「又老又舊」 擬年底前翻新、增男女廁

位於新竹市天公壇旁的公六網球場自從2001年啟用以來已經超過20年沒有全面更新，不僅管理室仍是鐵皮平房，就連廁所都只有一...

桃園市環保群英會 張善政感謝志工多元服務及成果

桃園市長張善政今天上午前往市立綜合體育館，出席環保志工群英會競賽，感謝環保志工平常照顧桃園的環境，不管是清理道路還是維護...

天氣異常血荒嚴重 台南教會發起捐血送禮券 熱血人不怕排長龍

近來天氣異常不時高溫又大雨，台南各捐血站「捐血人數銳減3成以上」，血庫又告急。耶穌基督後期聖徒教會台南支聯會得知發起捐血...

桃園忠貞市場遭嫌髒交通亂 盼建多目標大樓市府興辦中

桃園市忠貞市場攤商眾多，不過傳統市場容易髒亂，有民代希望利用龍東路及貿五路旁空地，將所有攤商集中並興建地下停車場，改善成...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。