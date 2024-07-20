桃園市環保群英會 張善政感謝志工多元服務及成果

桃園市長張善政今天上午前往市立綜合體育館，出席環保志工群英會競賽，感謝環保志工平常照顧桃園的環境，不管是清理道路還是維護河川、海岸，甚至環境教育都可以看到志工們辛苦的身影。群英會將從56支參賽隊伍中選出最傑出隊伍，代表桃園市參加環境部舉辦的全國環保志（義）工群英會，為桃園抱回榮耀。

環保局表示，環保志工群英會競賽項目都與環境保護息息相關，分別有「環保金頭腦」、「資源分類王」、「資源灌籃高手」、「清掃接力賽」4項競賽，考驗參賽隊伍的環保知識，也挑戰團隊的臨場反應及團隊合作能力，同時讓各隊志工在比賽之餘互相交流，凝聚社區向心力。

環保局表示，桃園市的環保志工類別相當多元，成果豐碩，今年上半年環境清掃志工協助垃圾清運量已達23萬公斤，河川巡守志工執行水質監測逾800次、巡檢超過5000次，海岸巡護志工已清除超過3萬公斤的垃圾，環境教育志工辦理環境教育宣講約260場次，服務近8萬名民眾，便民志工平均每月協助近千位民眾解決疑難雜症，他們在桃園市的每個角落，盡心盡力、默默付出，為市民朋友們創造乾淨舒適又安全的生活環境。