天氣異常血荒嚴重 台南教會發起捐血送禮券 熱血人不怕排長龍

近來天氣異常不時高溫又大雨，台南各捐血站「捐血人數銳減3成以上」，血庫又告急。耶穌基督後期聖徒教會台南支聯會得知發起捐血活動，今天在永康復興、小東路口捐血站舉辦捐血活動。教會友人為鼓勵民眾捐血，除捐血中心的紀念品小鏡子，贊助捐250CC民眾全聯百元禮券2張，500CC送全聯百元禮券4張。

耶穌基督後期聖徒教會的會友、志工響應發起的捐血活動，除了捐血，也在附近路口、社區舉告示牌呼籲民眾踴躍捐血。還有17個教會美國、菲律賓等外國傳教士拿著「捐血救人」的牌子，在附近街道邀請居民參加。

而現場小東捐血站一早就陸續湧入不少民眾，因為也有民眾預約捐血小板，每次需要一個半小時，造成許多捐血民眾等候時間至少3小時，有人不耐等候或臨時有事被迫離開，到中午只有80多人完成捐血，影響捐血數量，不過到下午1點已經有超過100民眾捐血、募集近150袋鮮血。