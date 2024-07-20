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天氣異常血荒嚴重 台南教會發起捐血送禮券 熱血人不怕排長龍
近來天氣異常不時高溫又大雨，台南各捐血站「捐血人數銳減3成以上」，血庫又告急。耶穌基督後期聖徒教會台南支聯會得知發起捐血活動，今天在永康復興、小東路口捐血站舉辦捐血活動。教會友人為鼓勵民眾捐血，除捐血中心的紀念品小鏡子，贊助捐250CC民眾全聯百元禮券2張，500CC送全聯百元禮券4張。
耶穌基督後期聖徒教會的會友、志工響應發起的捐血活動，除了捐血，也在附近路口、社區舉告示牌呼籲民眾踴躍捐血。還有17個教會美國、菲律賓等外國傳教士拿著「捐血救人」的牌子，在附近街道邀請居民參加。
而現場小東捐血站一早就陸續湧入不少民眾，因為也有民眾預約捐血小板，每次需要一個半小時，造成許多捐血民眾等候時間至少3小時，有人不耐等候或臨時有事被迫離開，到中午只有80多人完成捐血，影響捐血數量，不過到下午1點已經有超過100民眾捐血、募集近150袋鮮血。
支聯會會長劉德龍劉德表示，2015接任會長時已每年舉辦一年捐血，但過去募集的效果不好，所以改在捐血站。另大成大長城公司每年的年度活動也都會一同辦捐血活動。會持續在缺血時期加入勸募捐血。 教會很欣慰這樣的活動能幫助更多需要的人。
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