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桃園忠貞市場遭嫌髒交通亂 盼建多目標大樓市府興辦中

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導
桃園市忠貞市場攤商眾多，不過傳統市場容易髒亂，有民代希望利用空地建市場，桃園市經發局回應，目前正辦理市場及停車場多目標促參案。圖／桃園市經發局提供
桃園市忠貞市場攤商眾多，不過傳統市場容易髒亂，有民代希望利用空地建市場，桃園市經發局回應，目前正辦理市場及停車場多目標促參案。圖／桃園市經發局提供

桃園市忠貞市場攤商眾多，不過傳統市場容易髒亂，有民代希望利用龍東路及貿五路旁空地，將所有攤商集中並興建地下停車場，改善成為觀光早市。桃園經發局表示，該空地共有3塊，目前已交由專業顧問公司評估如何改善利用，預計後年2月評估完成再招商興建。

忠貞市場位於平鎮、中壢及八德區的三角地帶，加上有數十家特色的滇緬米干，每逢假日總吸引遊客前往，而附近居民也仰賴市場，做日常採買。不過當地市場老舊，且許多攤商都在路邊擺攤，周邊交通總是大打結。

當地平鎮區貿易里長宋子毅表示，忠貞市場老舊髒亂，且假日停車需求高，希望開發周遭用地，並仿效中壢興國市場的經營模式，將馬路攤商納入，紓解市場亂象，並讓馬路恢復暢通，還有增加停車空間。

市議員舒翠玲說，這案10多年前就開始提，因傳統市場被居民詬病髒亂又臭，卻相當具有經濟規模及特色，龍東路及貿五路有市6及停9兩塊用地，皆為國防部政治作戰局所有，現一塊做為停車場，希望2塊土地可以拿來開發，讓攤商進駐，保留民眾採買便利性，又能朝多目標方式開發，讓市場變身為示範早市。

桃園市經濟發展局表示，經發局目前正辦理市6、停9及一旁也屬於國防部的商業區的市場及停車場多目標促參案，3塊土地加起來有4400平方公尺，國防部已同意合作開發。

經發局說，今年5月已召開工作計畫書審查會，現正收集里長、民代等意見，並與相關局處研擬開發定位方案，評估興建幾層等，預計2026年2月完成招商作業。

舒翠玲表示，也提醒市府市場改造務必顧及民眾菜買特性，1樓盡量是攤商區，並思考如何讓攤商賺錢，又能讓周邊住戶滿意。

桃園市忠貞市場攤商眾多，不過傳統市場容易髒亂，有民代希望利用空地建市場，桃園市經發局回應，目前正辦理市場及停車場多目標促參案。記者翁唯真／攝影
桃園市忠貞市場攤商眾多，不過傳統市場容易髒亂，有民代希望利用空地建市場，桃園市經發局回應，目前正辦理市場及停車場多目標促參案。記者翁唯真／攝影

國防部 忠貞市場 攤商

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