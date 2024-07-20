不用再繞道！「窮人高速公路」玄寶大橋將恢復雙向通行

台61線（西濱快速公路）辦理跨越中港溪的玄寶大橋局部補強及改建工程，因採「半半施工」，公路局封閉大橋14天進行改道切換工程，利用南向車道畫分出南、北各1條主線道及 機慢車道以維持通行，切換工程即將完成，預計22日下午5點恢復南北雙向交通，但主線道速限調降至50公里、機慢車道40公里，公路局呼籲駕駛人注意減速慢行。

西濱快速公路不收費，被戲稱為「窮人的高速公路」，平日大貨車通行數量多，公路局前兩年開始辦理後龍溪觀海大橋及西湖溪橋改善工程，因車道寬度限縮，大貨車駕駛分心失控衝撞分向護欄的事故頻傳，兩座大橋預估還要一年半時間改善完成。

公路局苗栗工務段指出，玄寶大橋跨越竹南、後龍，這次全線封閉14天的路段長約6.1公里，車輛必須繞道行駛，切換工程完成後預計22日下午5點可恢復通行，如改道作業提前完成，也會提早開放行駛，利用南向車道維持雙向通行的期程估計要2年。