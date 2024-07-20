「豐采520」建案鋼梁彎曲 豐邑：已置換

豐邑「豐采520」自天坑事件停工至今，近日因新竹地檢署起訴新竹縣長楊文科貪汙爆出地基偷工減料，前天再被民進黨新北市議員卓冠廷質疑「結構鋼梁變形」，目前已有150名買預售屋民眾組自救會討公道，訴求解決擋土牆偷工減料、保證安全無虞與準時交屋。豐邑表示，已更換受損鋼梁，專業技士現勘確認安全無虞。

新竹縣工務處長戴志君昨前往現場會勘，確認該建案鋼梁「沒有異常」，第三方技師將持續定期監測。

卓冠廷在臉書發文質疑豐采520地下室H型鋼彎曲，懷疑基地支撐結構可能已歪斜，結構力量不平衡。他指出，豐采520一年半坍塌8次，天坑吞掉特斯拉，豐邑稱有花2億元確保安全，「花錢改善本來就是應該的，因為你（指豐邑）偷改設計、不按圖施工又偷工減料」。

據了解，豐采520設計樓高32層，但去年4月天坑吞掉特斯拉後停工至今，目前停留在21層，不少民眾心急，擔心豪宅變成爛尾樓。

豐采520自救會已在工地附近的嘉興路成立連署辦公室，發起人范揚琪表示，豐邑承諾的交屋日期是今年年底，但如今看來無法達成，自救會的訴求很簡單，趕快在安全無虞情況下復工交屋給他們。若豐邑不能履約，應依合約每天賠償房屋總價萬分之五的違約金，如果一戶2千萬元，1天就該賠1萬元。

豐邑昨天針對卓冠廷的說法發聲明澄清，但截至截稿前未回應自救會訴求。豐邑表示，卓提出鋼梁彎曲的照片是地下室未完工前拍攝，原因是地下室遭遇長期停工，在結構不完整的情況下，地下側向壓力會導致H型鋼梁受力不均變形，為此有向新竹縣府申請搶險施工，已將受損鋼梁全數置換，也補強必要結構，有專業技師簽證確認安全無虞。