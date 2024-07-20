桃市「幸福社區」 違停逼走公車站？

桃園客運近日公告轄下9條公車路線，8月起不再停靠中壢區民族路「幸福社區」站，等同於廢站，原因與當地車流量大、違規停車嚴重有關，民眾質疑「解決不了違停就解決公車站牌」。桃園客運昨悄悄修改公告，廢止主因為該站與上、下站太近，影響當地車流才取消。桃園交通局強調，不會因為違停，就更改公車站點。

公車業者表示，在公車停靠區違停或臨停，公車無法在停靠區上下客，遭檢舉會挨罰，若發生意外，還得承擔責任；有時違停車輛阻擋駕駛視線，沒看到乘客被投訴「過站不停」，吃虧的都是駕駛與業者。

桃園客運原本張貼公告，「因該路段車流量大，此站牌距離路口過近且常有違停車輛，車輛無法緊靠站牌，衍生乘客上下車安全之虞，並影響後方來車通行」；業者建議到嘉裕紡織廠站位乘車，新作法8月1日上路，影響9條公車路線。

此公告引發熱議，外界質疑「解決不了違停就解決公車站牌」，也有人酸「違停仔大獲全勝」，未來恐有更多類似案例。當地民眾有人習慣在該站點搭車，因有騎樓可遮陽躲雨；另派認為該站位於路口轉彎處，有交通安全疑慮。

桃園交通局表示，客運業者變更市區公車路線，或者新設、廢止停靠站點，都要經交通局審核同意才能執行。桃園客運已提出申請通過，但申請理由並非當地違規停車，而是站點間隔太近。

交通局指出，早期為方便居民通勤設該站，後來過嶺重劃區開發完成，前後新增了嘉裕紡織廠站、高榮站，與幸福社區站距離各約80公尺、150公尺，站點間隔太近，會勘確認該站影響交通動線，才同意廢站；業者公告與當初申請理由不同，但不會因此取消原本決議。

桃園客運昨張貼新公告，「違停」字眼不見了。記者詢問修改原因？業者說「違停是司機反映的情況」，主因都有在公告說明。中壢警方表示，近1年在幸福社區站周邊10公尺，舉發284件違規停車，8月廢站後，仍會持續取締。