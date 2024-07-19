王義川再談鄭文燦仍表心酸 嗆在野不讓總統做事

桃園市前市長鄭文燦因土地弊案涉貪遭羈押禁見，民進黨政策會執行長王義川表示，鄭文燦被收押，很多人講話很難聽，好像這8年大大小小的建設及服務都是弊案？這樣公平嗎？民進黨向前走得慢，但捍衛民主自由的決心不會變。

民進黨反擴權護民主說明會今晚於桃園中壢區舉行，王義川說，這陣子心情低落，鄭文燦被收押，很多人講話很難聽，也有沒住在桃園的市議員把鄭講的很難聽，好像這8年大大小小的建設，及服務都是弊案，這樣公平嗎？

王說，桃園隊要繼續給民進黨後盾，在台灣繼續服務，有中壢隊議員、立委，民進黨為了桃園，也派了4個不分區立委服務，代表民進黨沒有放棄桃園，桃園的鄉親也不會放棄民進黨。

王指出，國民黨民眾黨籍共產黨的立委把自己弄很大，要讓總統賴清德即使當總統，行政院長卓榮泰都沒辦法做事，每次選舉都說人民頭家，說公僕要替人民服務，但他們這些政黨，有人這樣嗎？不讓賴清德、卓榮泰好好做，這些立委在立院做了什麼。

王表示，民進黨從黨外拚到有總統，在自由民主的路上不能回頭，在野黨叫他們開倒車，改變方向，但民進黨要向前走，被扯後腿走得慢沒關係，不過捍衛自由民主的路上決心不變。